Второй суд в Москве отказался рассматривать иск на миллиард против Ивлеевой

Таганский суд Москвы отказался рассматривать миллиардный иск к блогерше Анастасии Ивлеевой, поданный за скандальную "голую вечеринку". Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Заявление подано в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица гражданином, которому настоящим кодексом или другими федеральными законами не предоставлено такое право", — рассказали в суде.