Второй суд в Москве отказался рассматривать иск на миллиард против Ивлеевой
Таганский суд в Москве отклонил иск против Ивлеевой на миллиард рублей
Таганский суд Москвы отказался рассматривать миллиардный иск к блогерше Анастасии Ивлеевой, поданный за скандальную "голую вечеринку". Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
"Заявление подано в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица гражданином, которому настоящим кодексом или другими федеральными законами не предоставлено такое право", — рассказали в суде.
Ранее Лайф писал, что Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой, поступивший от продюсера "Бригады" Александра Иншакова и других лиц. Они требовали взыскать с блогерши миллиард рублей в качестве моральной компенсации за "голую вечеринку". Примечательно, что ранее Иншаков уже пытался подать иск, однако заявление отклонили из-за ошибки при заполнении. Напомним, сама вечеринка прошла в московском клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. В ней приняли участие многие звёзды российского шоубиза. Мероприятие вызвало широкий резонанс, в результате чего общественники потребовали проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также на блогершу, на днях вернувшуюся в Москву, подали шесть заявлений в полицию.
ТАСС / Сергей Карпухин