Взорвавшие Сеть перуанские "мумии инопланетян" оказались собраны из костей животных и камней

"Мумии инопланетян", осенью 2023 года наделавшие много шума в Сети, оказались подделками из костей животных и, буквально, камней. Причём уфологу Хайме Мауссану, представившему Конгрессу Мексики этих "гуманоидов", теперь может грозить реальный срок.

Как пишет РИА "Новости", согласно отчёту Национального института судебной медицины и криминалистики латиноамериканского государства, голова одного из "инопланетян" соответствует млекопитающему, а кости автор подделки взял у птиц. Судя по заявлению сотрудника заведения Флавио Эстрада Морено, в творческом порыве тот, видимо, прошерстил древние захоронения.

Показанные в здании Конгресса Мексики "мумии инопланетян". Фото © Getty Images / Daniel Cardenas / Anadolu Agency

"[Кости] напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно найти на археологических кладбищах перуанских культур, например наска, [существовавшей до VI века нашей эры]" — пояснил он.

А другая "мумия", которую пытались выдать за беременную, оказалась начинена простым камнем. К слову, в ходе расследования выяснилось, что кости относятся к доиспанскому периоду, а значит, их нельзя просто так вывезти из страны. Возбуждено уголовное дело, теперь Мауссану грозит ответственность.