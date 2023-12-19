Внеземные цивилизации: Есть ли у землян шанс на контакт с инопланетянами? Спойлер: судя по всему, с цивилизациями на нашем с вами уровне развития шанса на контакт абсолютно нет. 18 декабря, 21:43 Есть ли шанс на контакт? Обложка © Shutterstock

Ситуация, которую мы имеем во Вселенной, примерно следующая. Возьмём хотя бы одну только нашу родную Галактику Млечный Путь. Это "звездоворот", спираль, которая простирается в основном в радиусе около 50 тысяч световых лет вокруг своего центра. Таким образом, от края до края получается добрая сотня тысяч световых лет. И в этом пространстве находятся сотни миллиардов звёзд. По всей видимости, практически каждая из них имеет планеты.

А что такое световой год: это расстояние, которое свет на своей скорости 300 тысяч километров в секунду преодолевает за целый год. И вся проблема заключается в том, что ничто во Вселенной не способно двигаться быстрее этой скорости света. И радиосигнал, и лазерный сигнал будут мчаться на скорости 300 тысяч километров в секунду и никак не быстрее. Поэтому, зная расстояние от Земли до какой-либо звезды, мы можем автоматически понимать, сколько времени от неё будет лететь гипотетическое послание братьев по разуму.

Допустим (просто допустим), что на планете в 10 тысячах световых лет от Солнечной системы живут или жили разумные существа, которые оказались не глупее нас и тоже сумели собрать передатчик для отправки радиосигнала в космос. И вот, скажем, пять тысяч лет назад они телеграфировали: "Помогите, у нас назревает ядерная война, остановите наши правительства". Или просто: "Если кому-то интересно, то мы здесь, и мы не агрессивны, у нас даже многие мяса не едят". Если они в 10 тысячах световых лет, то когда мы такой сигнал получим? Правильно — ещё через пять тысяч лет. И кто тогда кого будет спасать, кто с кем будет контактировать, скажите, пожалуйста? Очень может быть, что к тому времени и нас не будет, не говоря уже о тех существах.

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Или давайте представим так: мы смотрим в телескоп на эту звезду в 10 тысячах световых лет и совершенно отчётливо видим, что вокруг неё вращается астроинженерное сооружение. Конечно, это в любом случае будет эпохальным открытием, и, тем не менее, это наблюдаемое нами астроинженерное сооружение существовало 10 тысяч лет назад, верно? Свет преодолел 10 тысяч световых лет. За 10 тысяч лет. Мы в телескоп видим прошлое. И совсем не факт, что эта сфера Дайсона, эта инопланетная космическая станция или хотя бы сама цивилизация её строителей существует сейчас.

Сколько существует человеческая цивилизация? Жизнь как таковая на Земле возникла миллиарды лет назад, но когда на ней загорелся свет разума? Сельское хозяйство появилось 12 тысяч лет назад, письменность — 5,5 тысячи лет назад. А радиосвязь? Сотню лет назад. Человечество — это вспышка во Вселенной. И требуется, похоже, какое-то невероятное везение, чтобы на этом коротком отрезке времени успеть уловить сигнал хотя бы от давно погибшей цивилизации. А уж о каком-либо общении и "телемостах" с нашими возможными разумными современниками и говорить не приходится. Это не значит, что их нет, но связь с ними не представляется возможной.

Но была на Земле озвучена мысль, которая переводит эту проблему на другой уровень. И озвучил её советский астрофизик Николай Семёнович Кардашёв. Понятие "шкала Кардашёва" известно и обдумывается по всей планете. Что это за шкала: это градация возможных типов разумных цивилизаций в зависимости от степени развития. Мы на этой "лестнице" даже ещё не добрались до самой первой, самой нижней ступеньки — не научились полностью использовать энергию, которую получает наша планета. Если научимся, станем цивилизацией I типа. Цивилизация, которая на 100% использует энергию своего солнца, своей звезды — цивилизация II типа. Чтобы стать таковой, нужна та самая сфера Дайсона, которая заключает в себя всю планетную систему и вбирает всю солнечную энергию, не позволяя ей зря улетать в космическое пространство. И, наконец, цивилизация III типа по шкале Кардашёва — это уже, можно сказать, галактическая империя, которая распространилась во множестве звёздных систем.

Чисто теоретически, если цивилизации не мешать ни войной, ни изменением климата, ни астероидом и никакими другими бедствиями, то она в итоге разовьётся если не в империю, как в "Основании" Айзека Азимова, то, во всяком случае, до того уровня, на котором научится летать меж звёзд в обход преграды, которую ставит скорость света — через какие-то "кротовые норы", с помощью варп-двигателей и так далее.

Значит, если тот самый контакт в принципе возможен, то возможен он только с цивилизацией на гораздо более высоком уровне развития. И это при условии, что ей ничто не помешало до такого уровня вырасти. А тогда возникает вопрос, способны ли мы при встрече с нею своим умом такую цивилизацию понять, как-либо воспринять и осознать. Возьмём муравьёв: что они "думают" при появлении рядом с муравейником человека? Они, вероятно, в лучшем случае воспринимают его как нечто огромное и движущееся. И как прикажете устанавливать контакт?

Авторы Адель Романенкова