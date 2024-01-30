Девушки с какими именами в 99% случаев оказываются настоящими стервами

Ни для кого не секрет, что имя несёт в себе определённую энергетику и даже может наделять свою хозяйку разными чертами характера. Есть среди имён и наделённый такой силой, что не всегда названная ими женщина может совладать с мощью. И тогда становится человеком не самого приятного характера.

Имя Елена

Почему с возрастом Елены превращаются в жёстких женщин? Фото © Shutterstock

Командирша по натуре Лена часто рвётся перехватить бразды правления и занять лидирующие места. Ей нравится управлять и чувствовать собственный авторитет, значимость. Нередко женщина с именем Елена становится руководительницей, но настолько цепко занимается делами, то не позволяет никому к себе приблизиться. Обычно, когда такие сотрудники уходят в отпуск, всё рушится. Поэтому Лены отдыхать не любят. Нередко из-за отсутствия личной жизни и наличия трудоголизма дамы становятся стервами.

Женское имя Валентина

Тайна женского имени Валентина: почему портиться характер женщины? Фото © Shutterstock

Любительницей показать, что никто без неё не справится, нередко оказывается и Валентина. С юных лет внутри девушки с этим именем растёт желание завоёвывать и подчинять. Став взрослой, Валя не потерпит отказа, злобно отомстит за сорванные планы и не допустит конкуренток к любимому мужчине. Как ни странно, но у женщины обычно есть рядом супруг, в котором та души не чает. Поэтому Валентина только на работе стерва, а дома та ещё милашка.

Лариса

Женщина по имени Лариса нередко имеет тяжёлый характер, она хитра и двулична. Фото © Shutterstock