Как стать миллионером, соблюдая 5 секретов успеха из книги "Богатый папа, бедный папа"

Роберт Кийосаки — успешный бизнесмен из Соединенных Штатов. Помимо писательской и просветительской деятельности он занимается инвестированием, пишет статьи на финансовые темы, а также проводит курсы, на которых учит обращению с деньгами. Кийосаки уверен, что система образования всего мира выстроена неправильно. Людей в школах и университетах учат не тому, как зарабатывать много денег и жить в своё удовольствие, а растят из них послушных сотрудников. В своей работе "Богатый папа, бедный папа", коуч учит, как не работать за деньги, а заставить деньги работать на себя.

1. О работе в найме

Каким секретам может научить книга "богатый папа, бедный папа"? Фото © Shutterstock

"Богатые не работают за деньги".

Кийосаки убеждён, что достичь финансового благополучия можно только лишь имея собственное дело. В найме "прыгнуть выше потолка" не получится. Такой сотрудник всегда будет ограничен в доходе, насколько квалифицированным он бы ни был. Бизнесмен же может зарабатывать любые суммы. Его доход зависит от собственной эффективности, а не от настроения "дяди".

2. О том, что нужно покупать

"Нужно знать разницу между активом и пассивом, и приобретать активы".

Чтобы быть богатым, нужно покупать то, что приносит деньги. Такой вид движимого и недвижимого имущества называется "активами". Они будут генерировать доход в дальнейшем, а, значит, вкладывать в них средства — правильное решение. Например, активами считаются открытие собственного бизнеса, покупка акций или приобретение жилья для сдачи в аренду.

Под "пассивами" подразумеваются объекты движимого и недвижимого имущества, которые будут только лишь вытягивать средства. Например, покупка автомобиля или квартиры для жизни в ней, по мнению Кийосаки, плохая инвестиция.

3. О том, что нужно меньше сомневаться, анализировать, и больше действовать

Какие советы Кийосаки нужно запомнить и внедрить в свою жизнь? Фото © Shutterstock

"В реальном мире зачастую наверх пробиваются не умные, а отважные".

Бизнес-коуч считает, что умным в этом мире не повезло. Перед тем, как открыть свой бизнес, они анализируют, выгодно это или нет. В результате приходят к выводу, что бизнес прогорит, и остаются работать в найме, ведь "так безопаснее".

Отважные и, может быть даже, менее умные люди не тратят много времени на анализ рынка и рефлексию. Они берут жизнь в свои руки, открывают бизнес и пробуют. Если не получается добиться успеха, то не сдаются, а идут напролом дальше. Пробуют себя в новом деле до тех пор, пока не достигнут успеха. Совет Кийосаки в том, что нужно меньше думать и больше действовать.

4. О разумных тратах

"Важно не то, сколько денег вы сделаете, а то, сколько у вас сохранится".

Только лишь заработать много материальных средств — недостаточно для обретения статуса богатого человека. Важно научиться правильно распоряжаться деньгами. Те, кто занимается расточительством, не смогут стать миллионерами.

Причём этому тезису есть подтверждение. Действительно богатые люди зачастую ездят на не очень дорогих машинах, не покупают самолёты и яхты. Они думают наперёд — зачем им тратить столько денег, если те можно направить обратно в бизнес, и заработать ещё больше? Если же растрачивать всё сразу, то насобирать весомый капитал не удастся.

5. О восприятии неудач

Как должна использоваться книга Кийосаки "Богатый папа, бедный папа" в повседневной жизни: 5 важных мыслей. Фото © Shutterstock

"Жизнь бьёт всех. Но одни сдаются, а другие сопротивляются. И лишь немногие усваивают урок и идут дальше".

Бизнес-коуч советует не грустить из-за неудач, которые обязательно попадутся на пути к успеху. За каждый провал, с которым человек столкнулся в жизни, нужно благодарить. Ведь это повод научиться чему-то новому, и в будущем избежать ошибки.

Но далеко не все люди воспринимают негативные ситуации положительно. Многие сдаются при возникновении малейших трудностей, так и не достигнув успеха. Кийосаки уверен, что по-настоящему богатыми смогут стать те, кто будет воспринимать удары судьбы как подарок. И благодаря им будет становиться лучше.