Врач "разоблачила" мужчин, которые коварно прячут под бородой...второй подборок!
Ортодонт Калинина: Причиной второго подбородка могут быть проблемы с зубами
Чтобы не прятать второй подбородок за бородой, нужно вовремя посетить ортодонта. Фото © freepik
Усы, бакенбарды и бороды помогают не только оставаться в тренде, но и замаскировать некоторые недостатки во внешности. Об этом рассказала врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Анна Калинина. По её словам, некоторые мужчины стремятся замаскировать за щетиной второй подборок.
"В то время как женщины совершенствуют свою внешность у косметологов, брутальная половина человечества лишь начала вступать в эти ряды, но пока не так массово ходит к специалистам. Им проще отрастить бороду, замаркировав второй подбородок", — сетует собеседница "Газета.Ru".
По словам Калининой, причин для появления двойного подбородка может быть множество. Среди самых частых — наследственность, лишний вес и проблемы с зубами. Если первые две не имеют отношения к вашему спутнику жизни, то ведите его к ортодонту. Оказывается, высота нижней трети лица может снижаться при стирании зубов. В этом случае под нижней челюстью образуется характерное провисание.
Если у мужчины есть проблема в челюстно-лицевой области, то все его походы к косметологу или "маскировочная борода" будут бессмысленными, добавила эксперт.
Ранее стоматолог описала зубную боль, которую ни в коем случае нельзя терпеть. Так, если резкая острая боль возникает при надавливании на зуб и не проходит в течение 30 секунд, это может быть пульпит, а возникающие ночью болезненные ощущения могут говорить о воспалительном процессе. В этом случае нужно срочно бежать к врачу.