Врач "разоблачила" мужчин, которые коварно прячут под бородой...второй подборок!

Усы, бакенбарды и бороды помогают не только оставаться в тренде, но и замаскировать некоторые недостатки во внешности. Об этом рассказала врач-ортодонт, кандидат медицинских наук Анна Калинина. По её словам, некоторые мужчины стремятся замаскировать за щетиной второй подборок.

"В то время как женщины совершенствуют свою внешность у косметологов, брутальная половина человечества лишь начала вступать в эти ряды, но пока не так массово ходит к специалистам. Им проще отрастить бороду, замаркировав второй подбородок", — сетует собеседница "Газета.Ru".

По словам Калининой, причин для появления двойного подбородка может быть множество. Среди самых частых — наследственность, лишний вес и проблемы с зубами. Если первые две не имеют отношения к вашему спутнику жизни, то ведите его к ортодонту. Оказывается, высота нижней трети лица может снижаться при стирании зубов. В этом случае под нижней челюстью образуется характерное провисание.

Если у мужчины есть проблема в челюстно-лицевой области, то все его походы к косметологу или "маскировочная борода" будут бессмысленными, добавила эксперт.