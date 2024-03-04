Сын Михаила Круга стал участником "Новой фабрики звёзд" и спел песню отца

Сын Михаила Круга Александр стал участником шоу "Новая фабрика звёзд", где исполнил песню "Вот и всё" со своей мамой Ириной. 21-летний артист спел композицию отца с его характерными нотками в голосе и в той же спокойной манере легендарного шансонье. Сестра Михаила Круга — Ольга Медведева — рассказала, как её племянник начал музыкальную карьеру.

По её словам, Александр начал петь в старших классах, иногда даже исполнял рэп-композиции. Тётя очень рада, что Саша участвует в "Новой фабрике звёзд", ведь это хороший способ продвинуться в карьере.

"У меня нет возможности с ним пообщаться, у них же там отобрали телефоны", — подчеркнула сестра Круга в беседе с kp.ru, добавив, что будет следить за племянником на шоу.