Сын Михаила Круга стал участником "Новой фабрики звёзд" и спел песню отца
Сын шансонье Михаила Круга Александр стал участником "Новой фабрики звёзд"
Александр Круг. Обложка © VK / Ольга Круг
Сын Михаила Круга Александр стал участником шоу "Новая фабрика звёзд", где исполнил песню "Вот и всё" со своей мамой Ириной. 21-летний артист спел композицию отца с его характерными нотками в голосе и в той же спокойной манере легендарного шансонье. Сестра Михаила Круга — Ольга Медведева — рассказала, как её племянник начал музыкальную карьеру.
По её словам, Александр начал петь в старших классах, иногда даже исполнял рэп-композиции. Тётя очень рада, что Саша участвует в "Новой фабрике звёзд", ведь это хороший способ продвинуться в карьере.
"У меня нет возможности с ним пообщаться, у них же там отобрали телефоны", — подчеркнула сестра Круга в беседе с kp.ru, добавив, что будет следить за племянником на шоу.
Сын знаменитого шансонье уже имеет опыт живых выступлений. Он исполнял песни с мамой и снимался с ней в клипе.
Ранее Shaman перед концертом в Твери вспомнил, как Михаил Круг помог ему в начале карьеры. Шансонье убили в 2002 году. В августе прошлого года в суд поступило дело банды "Тверские волки", причастной к убийству Михаила Круга.