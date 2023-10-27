Shaman перед концертом в Твери вспомнил, как Михаил Круг помог ему в начале карьеры

Сам Дронов в разговоре с журналистами признался, что в своё время Круг ему очень помог. Дело в том, что свою музыкальную карьеру исполнитель хита "Я русский" начинал в ресторане Новомосковска, откуда он родом. И среди песен, которые чаще всего заказывали посетители, нередко звучали композиции Круга. При этом Shaman не стал уточнять, был ли он лично знаком с шансонье.