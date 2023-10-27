Shaman перед концертом в Твери вспомнил, как Михаил Круг помог ему в начале карьеры
Shaman перед концертом в Твери заехал с цветами на могилу Михаила Круга
Певец Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом Shaman, перед концертом в Твери почтил память легендарного шансонье Михаила Круга. В распоряжении Пятого канала появились кадры, на которых музыкант возложил цветы к могиле артиста.
Shaman пришёл на могилу Михаила Круга в Твери. Видео © Пятый канал
Сам Дронов в разговоре с журналистами признался, что в своё время Круг ему очень помог. Дело в том, что свою музыкальную карьеру исполнитель хита "Я русский" начинал в ресторане Новомосковска, откуда он родом. И среди песен, которые чаще всего заказывали посетители, нередко звучали композиции Круга. При этом Shaman не стал уточнять, был ли он лично знаком с шансонье.
Напомним, Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в собственном доме, в который ворвались несколько грабителей. Как выяснили следователи, убийцей оказался член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, которого позже убил другой участник преступной группировки — Александр Осипов, якобы отомстив таким образом за убийство своего кумира.
Кадр из видео © Пятый канал