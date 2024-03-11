Не спешите бежать под венец с мужчиной, если он постоянно говорит эти ужасные фразы

Понять, стоит ли выходить замуж за избранника, или это точно не ваша история, можно ещё во время отношений. Для этого стоит всего лишь повнимательнее прислушаться к тому, что говорит партнёр. По каким фразам можно понять, что с избранником точно не получится построить здоровые и крепкие отношения.

1. "У меня мало денег"

Выходить замуж не стоит за того, кто жалуется на недостаток материальных средств. Фото © Freepik

Худшие мужья часто жалуются, что у них недостаточно денег на осуществление цели. Если бойфренд не верит в свои силы сейчас, то останется неудачником и потом. В результате вам придётся ютиться с ним в маленькой квартире и отказаться от материальных благ, о которых вы могли мечтать.

Если денег мало, то нормальный мужчина найдёт способы их заработать. В конце концов, устроится в такси, доставку или на завод. Если же избранник нищий и ничего, кроме нытья, как всё плохо, не делает, то с ним лучше расстаться сразу.

2. "Потом решу"

Хороший муж всегда решит проблему супруги, когда бы она ни возникла. Причём он не станет откладывать дело на потом. Если же вы каждый день просите мужчину прикрутить полку или починить стиральную машину, а он говорит: "Потом" и даже не может вызвать мастера, это плохой знак. В семейной жизни, когда требующих решения задач будет больше, ситуация обострится, и супруг начнёт вас раздражать.

3. "Как ты скажешь, так и будет"

С мужчиной-подкаблучником брак окажется так себе. Фото © Freepik

Ситуация, когда мужчина во всём слушается женщину, умиляет только на начальных этапах отношений. Если же избранник — подкаблучник и во всём готов пресмыкаться перед супругой, от него нужно избавляться. Потому что вам банально станет скучно с таким мужчиной. К тому же вы перестанете его уважать.

В глобальных ситуациях, требующих принятия сложного решения, за штурвал семьи должен становиться именно кавалер. Если за ним не было замечено такого на ранних этапах отношений, то в браке всё станет ещё хуже.

4. "Зачем ты так часто делаешь маникюр / покраску / наращивание бровей?"

Если услышите такую фразу, то долго раздумывать над тем, нужно ли выходить замуж, не стоит. Ответ однозначно отрицательный. Мужчина должен давать женщине деньги на маникюр, педикюр, укладку волос и наращивание ресничек. Тратиться на ваши бьюти-процедуры для хорошего мужа должно быть обычным делом.

Если бойфренд ещё в процессе отношений скупится побаловать свою половинку, то в браке будет ещё хуже. В результате до конца жизни придётся носить вещи по два-три года, красить ногти обычным лаком и ходить с непонятно какой причёской.

5. "Мне не нравятся твои подруги"

Худшие мужья часто бросают эту фразу, чтобы отвадить супругу от встреч с подругами. Но это не просто индикатор плохого мужчины, а красный сигнал SOS, что от него нужно бежать. Хотеть сузить круг общения своего партнёра может только абьюзер. Поэтому если избранник не хочет, чтобы вы дружили с приятельницами, то его цель — отгородить вас от всех и сфокусировать внимание на себе.

6. "Я не вижу смысла в штампе в паспорте"

Если не хотите ужасный брак, сторонитесь абьюзеров. Фото © Freepik

Процедура заключения брака очень важна. С помощью неё партнёры подтверждают серьёзность своих намерений не на словах, а на бумаге. Если мужчина не хочет жениться, то есть переводить отношения на новый уровень, то светлого будущего с ним не будет. Скорее всего, жениха отпугивает перспектива расстаться и начать делить имущество.

Из тех, кто втянут в женитьбу насильно, получаются худшие мужья. Поэтому с мужчинами, которые не видит смысла в штампе в паспорте, лучше не терять время и сразу расставаться.