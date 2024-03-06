7 знаков зодиака — чистокровных изменщиков: Они не пропустят мимо ни одну юбку

Выбирать партнёра важно не только по красоте, уровню дохода и личным качествам. Многое зависит и от того, под каким знаком зодиака он родился. Одни люди будут верны до конца жизни, а другие не упустят ни одной возможности, чтобы изменить. С кем лучше не заводить отношения, чтобы вам не наставили рога?

1. Знак зодиака Близнецы

Главные изменщики по знаку зодиака — Близнецы. Фото © Shutterstock

Такие люди бодры и энергичны. Они легко заводят новых друзей, любят много болтать и тусоваться. Им постоянно нужен всплеск адреналина и человек, который будет соответствовать их активному образу жизни.

Но если не уделять партнёру со знаком зодиака Близнецы достаточно внимания и пропускать тусовки, на которые он любит ходить, то однажды второй половинке станет с вами скучно. В этом случае он найдёт себе любовника или любовницу, который или которая тоже любит повеселиться.

2. Знак зодиака Овен

Самый плохой знак зодиака в плане скорости затухания чувств — Овен. Фото © Shutterstock

Овен — от природы неспокойный знак зодиака. Ему постоянно нужно придумывать для себя новые вызовы, ради преодоления которых он может совершать даже плохие поступки, а именно — изменять. Поэтому чувства у представителей этого знака зодиака вспыхивают и затухают очень быстро.

Избежать неверности со стороны партнёра, который по гороскопу Овен, можно, только если подарите ему всю свою любовь и внимание. Во всех остальных случаях вероятность того, что вам наставят рога, очень высокая.

3. Знак зодиака Рыбы

Худший знак зодиака в плане измен — Рыбы. Фото © Shutterstock

Такие люди всегда считают, что где-то в другом месте им будет лучше. "У соседа на газоне трава зеленее" — фраза про них. Рыбы готовы рискнуть и изменить своему партнёру в надежде, что с любовником им будет лучше. Особенно высока вероятность сходить налево в том случае, если отношения с вами они считают несчастливыми. Новая пассия может увлечь представителя этого знака зодиака яркими романтическими поступками.

4. Знак зодиака Козерог

Какой знак зодиака хуже в плане меркантильности? Конечно же, Козерог! Фото © Shutterstock

Такие люди взвешивают каждый свой шаг и продумывают ходы наперёд. Во многом представители знака зодиака Козерог даже меркантильны. Поэтому могут уйти из семьи, если посчитают, что с новым партнёром жить им будет выгоднее.

В отношениях с Козерогами нужно всегда поддерживать высокий градус страсти. Если их не будет устраивать секс с вами, то они заведут интрижку на стороне.

5. Знак зодиака Телец

Какой знак зодиака в любой момент готов пойти на измену? Телец! Фото © Shutterstock

Мужчины и женщины, родившиеся под знаком зодиака Телец, любят обниматься, целоваться и заниматься интимом. Физическая близость нужна им почти постоянно. Они обожают флиртовать, заигрывать с другими людьми, красиво одеваться и быть в центре внимания.

Личностям, кто по гороскопу Телец, всегда нужно чувствовать интерес к себе со стороны партнёра. Тот должен заглядывать в рот, говорить, как сильно любит, и устраивать сюрпризы в постели. Но если представителю знака зодиака Телец станет скучно в отношениях, то он уйдёт из семьи или начнёт тайно изменять.

6. Знак зодиака Скорпион

Скорпион — плохой знак зодиака, поскольку может изменить, если в постели что-то не устраивает. Фото © Shutterstock

Мужчины и женщины знака зодиака Скорпион — очень харизматичные. Они любят интимную близость, часто занимаются сексом, но готовы изменить, если в постели что-то не устраивает. Скорпионы ходят налево, чтобы почувствовать адреналин и новые эмоции. Причём вычислить неверность партнёра будет очень непросто, ведь он сам будет сильно ревновать.

7. Знак зодиака Водолей

Водолей — ужасный знак зодиака, который может уйти из-за отсутствия перчинки в отношениях. Фото © Shutterstock

Мужчины и женщины знака зодиака Водолей легко заводят новые знакомства, обладают яркой харизмой и умеют красиво говорить. Поэтому могут с лёгкостью завоевать сердце любого представителя противоположного пола. Но Водолей может изменить, даже если ему просто не хватает перчинки в отношениях. Причём за походы налево тому вовсе не будет стыдно.