Самые ревнивые женщины по знаку зодиака — эти дамочки безбожно пасут своих мужчин

Некоторые дамы с определённым знаком зодиака могут чуть щепетильнее относиться к отношениям, чем другие. В частности, они будут то и дело подозревать своего возлюбленного в попытке схитрить и пойти налево. Если не хотите скандала, лучше не давать этим ревнивым дамочкам и намёка. Даже в шутку.

Знак зодиака Овен

Девушки с огненным знаком зодиака Овен нередко закатывают скандалы на почве ревности. Фото © Shutterstock

Представительницы этого знака зодиака активны и импульсивны. Огненные женщины-Овны из-за ревности могут вспыхнуть как спичка и начать очень бурно выяснять отношения со своим мужчиной. Но не надо думать, что женщины со знаком зодиака Овен боятся соперниц, совсем нет. Просто характер такой. Поэтому дамы отходят достаточно быстро — у них от любви до ненависти один шаг и наоборот.

Знак зодиака Скорпион

Женщины-Скорпионы не могут жить без ярких эмоций и страсти, поэтому часто провоцируют скандал сами. Фото © Shutterstock

Вторыми по вспыльчивости и желанию выяснять отношения, как в турецких сериалах, идут девушки, кто по знаку зодиака Скорпионы. Со слов астролога Олеси Такаутдиновой, эти дамы — смесь взрывных эмоций и страсти. Для них отношения без эмоций скучны. Именно поэтому, чтобы получить новые яркие эмоции, женщины-Скорпионы могут сами провоцировать партнёра на скандал и допрашивать его темой с ревностью.

Знак зодиака Рыбы

Мечтательные девушки со знаком зодиака Рыбы часто придумывают себе причины для ревности на ровном месте. Фото © Shutterstock

Теми вторыми половинками, кто может видеть причины для ревности там, где их нет, окажутся женщины со знаком зодиака Рыбы. Из-за своего богатого воображения и чувствительности эти дамы часто становятся тревожными, ведь они верят в любовь с первого взгляда, умеют любить по-настоящему и ждут глубины чувств от своего мужчины. Потому боятся одиночества и измен.

Знак зодиака Дева

Женщинам со знаком зодиака Дева важно всё контролировать — в том числе и своего мужчину. Фото © Shutterstock