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11 марта, 05:00

10 фото собак-подозревак, которые точно поднимут вам настроение в этот понедельник

Собак-улыбак все уже насмотрелись, ничего интересного! Life.ru собрал 10 кадров псов, которые, кажется, что-то поняли, и, уверяем, вам будет интересно, что же происходит у них в головах.

"Что-то подозрительно..." RagingManlet.

Фото © Reddit / RagingManlet

Фото © Reddit / RagingManlet

"Эта собака выглядит как-то подозрительно..." Crysel007.

Фото © Reddit / Crysel007

Фото © Reddit / Crysel007

"Она знает обо мне гораздо больше, чем я этого бы хотела. Мне это не нравится..." Vinsromthewise.

Фото © Reddit / Vinsromthewise

Фото © Reddit / Vinsromthewise

"Кажется, Пабло что-то заподозрил!" ohdeerdog.

Фото © Reddit / ohdeerdog

Фото © Reddit / ohdeerdog

"Этот коржик уже заподозрил, что его везут к ветеринару, а вовсе не в деревню к бабушке, как сказали", — The_Gallant.

Фото © Reddit / The_Gallant

Фото © Reddit / The_Gallant

"Моя собака не может понять, какого хрена я сижу дома и до сих пор не ушла на работу. Фото весны 2020 года", — Wolf-Track.

Фото © Reddit / Wolf-Track

Фото © Reddit / Wolf-Track

"Она стала очень подозрительной после нашей последней поездки к ветеринару", — Abysswalker2.

Фото © Reddit / Abysswalker2

Фото © Reddit / Abysswalker2

"Вот уже год прошёл с тех пор, как я заставила её залезть на весы... Она до сих пор не отошла", — mariusv.

Фото © Reddit / mariusv

Фото © Reddit / mariusv

"Собака моего друга не особо в восторге от прогулки по горам", — Studejour.

Фото © Reddit / Studejour

Фото © Reddit / Studejour

"Пёсель продолжает корчить мне рожи", — bread_cat.

Фото © Reddit / bread_cat

Фото © Reddit / bread_cat

Этих умирающих бедолаг забрали с улицы домой, посмотрите, какие чудеса творит любовь
Этих умирающих бедолаг забрали с улицы домой, посмотрите, какие чудеса творит любовь
Сергей Трофимов
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