10 фото собак-подозревак, которые точно поднимут вам настроение в этот понедельник
Собак-улыбак все уже насмотрелись, ничего интересного! Life.ru собрал 10 кадров псов, которые, кажется, что-то поняли, и, уверяем, вам будет интересно, что же происходит у них в головах.
"Что-то подозрительно..." — RagingManlet.
Фото © Reddit / RagingManlet
"Эта собака выглядит как-то подозрительно..." — Crysel007.
Фото © Reddit / Crysel007
"Она знает обо мне гораздо больше, чем я этого бы хотела. Мне это не нравится..." — Vinsromthewise.
Фото © Reddit / Vinsromthewise
"Кажется, Пабло что-то заподозрил!" — ohdeerdog.
Фото © Reddit / ohdeerdog
"Этот коржик уже заподозрил, что его везут к ветеринару, а вовсе не в деревню к бабушке, как сказали", — The_Gallant.
Фото © Reddit / The_Gallant
"Моя собака не может понять, какого хрена я сижу дома и до сих пор не ушла на работу. Фото весны 2020 года", — Wolf-Track.
Фото © Reddit / Wolf-Track
"Она стала очень подозрительной после нашей последней поездки к ветеринару", — Abysswalker2.
Фото © Reddit / Abysswalker2
"Вот уже год прошёл с тех пор, как я заставила её залезть на весы... Она до сих пор не отошла", — mariusv.
Фото © Reddit / mariusv
"Собака моего друга не особо в восторге от прогулки по горам", — Studejour.
Фото © Reddit / Studejour
"Пёсель продолжает корчить мне рожи", — bread_cat.
Фото © Reddit / bread_cat
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