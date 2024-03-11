10 фото собак-подозревак, которые точно поднимут вам настроение в этот понедельник

Фото © Reddit / RagingManlet

"Эта собака выглядит как-то подозрительно..." — Crysel007.

Фото © Reddit / Crysel007

"Она знает обо мне гораздо больше, чем я этого бы хотела. Мне это не нравится..." — Vinsromthewise.

Фото © Reddit / Vinsromthewise

"Кажется, Пабло что-то заподозрил!" — ohdeerdog.

Фото © Reddit / ohdeerdog

"Этот коржик уже заподозрил, что его везут к ветеринару, а вовсе не в деревню к бабушке, как сказали", — The_Gallant.

Фото © Reddit / The_Gallant

"Моя собака не может понять, какого хрена я сижу дома и до сих пор не ушла на работу. Фото весны 2020 года", — Wolf-Track.

Фото © Reddit / Wolf-Track

"Она стала очень подозрительной после нашей последней поездки к ветеринару", — Abysswalker2.

Фото © Reddit / Abysswalker2

"Вот уже год прошёл с тех пор, как я заставила её залезть на весы... Она до сих пор не отошла", — mariusv.

Фото © Reddit / mariusv

"Собака моего друга не особо в восторге от прогулки по горам", — Studejour.

Фото © Reddit / Studejour

"Пёсель продолжает корчить мне рожи", — bread_cat.