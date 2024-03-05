Этих умирающих бедолаг забрали с улицы домой, посмотрите, какие чудеса творит любовь
От уличной жизни к домашнему уюту! Life.ru собрал 10 удивительных преображений животных, которых спасли неравнодушные люди. Только посмотрите, в каких красавцев те превратились, прожив в новом доме месяц. Эти кадры — доказательство, как всем нам важна забота.
"Вот как он преобразился за три месяца дома", — deadanonymously.
Фото © Reddit / deadanonymously
"Первый день и спустя шесть месяцев под нашей опекой", — Betatide.
Фото © Reddit / Betatide
"Два месяца и семь месяцев", — пользователь Reddit.
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"Шесть месяцев после того, как мы забрали Маврика от ужасных хозяев", — raynnnnn.
Фото © Reddit / raynnnnn
"Когда я нашёл Фреда на обочине дороги, он был робким, нервным, но очень милым. Месяц спустя он всё такой же, только набрал немного здорового веса. Люблю его больше с каждым днём", — imitationofmyself.
Фото © Reddit / imitationofmyself
"Это мой мишка Кода за день до того, как мы увезли его домой, и через несколько месяцев спустя!" — mwisni.
Фото © Reddit / mwisni
"Это Мосс. Она бежала перед моей машиной по шоссе месяц назад. Много любви, заботы и игр, и вот она влюбила нас всех!" — boilerine.
Фото © Reddit / boilerine
"Когда я взял эту милую кошечку в приёмную семь месяцев назад, она едва могла видеть сквозь свои слезящиеся глаза. Теперь киса счастлива и здорова", — TheKnittyWit.
Фото © Reddit / TheKnittyWit
"Наш хозяин AirBnb на Бали подобрал маленького Бенджи с улицы. Вот как он изменился за шесть месяцев!" — HotXxy.
Фото © Reddit / HotXxy
"От робкого и жестокого обращения до самого главного обнимателя в мире. Вот Мигги всего через три месяца после того, как обрёл дом", — teentytinty.
Фото © Reddit / teentytinty
Reddit / HotXxy