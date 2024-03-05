Этих умирающих бедолаг забрали с улицы домой, посмотрите, какие чудеса творит любовь

"Вот как он преобразился за три месяца дома", — deadanonymously.

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"Первый день и спустя шесть месяцев под нашей опекой", — Betatide.

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"Два месяца и семь месяцев", — пользователь Reddit.

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"Шесть месяцев после того, как мы забрали Маврика от ужасных хозяев", — raynnnnn.

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"Когда я нашёл Фреда на обочине дороги, он был робким, нервным, но очень милым. Месяц спустя он всё такой же, только набрал немного здорового веса. Люблю его больше с каждым днём", — imitationofmyself.

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"Это мой мишка Кода за день до того, как мы увезли его домой, и через несколько месяцев спустя!" — mwisni.

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"Это Мосс. Она бежала перед моей машиной по шоссе месяц назад. Много любви, заботы и игр, и вот она влюбила нас всех!" — boilerine.

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"Когда я взял эту милую кошечку в приёмную семь месяцев назад, она едва могла видеть сквозь свои слезящиеся глаза. Теперь киса счастлива и здорова", — TheKnittyWit.

Фото © Reddit / TheKnittyWit

"Наш хозяин AirBnb на Бали подобрал маленького Бенджи с улицы. Вот как он изменился за шесть месяцев!" — HotXxy.

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"От робкого и жестокого обращения до самого главного обнимателя в мире. Вот Мигги всего через три месяца после того, как обрёл дом", — teentytinty.