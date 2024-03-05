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5 марта, 03:49

В России 6 марта пройдёт проверка систем оповещения населения

МЧС: На территории России 6 марта пройдёт проверка систем оповещения населения

В России ожидается масштабная проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как передаёт МЧС РФ в телеграм-канале, комплексная техническая проверка пройдёт по всей стране 6 марта.

Тестирование систем оповещений МЧС. Видео © t.me / МЧС России

В ведомстве предупредили россиян, что на улицах населённых пунктов заработают сирены и громкоговорители. Помимо того, в рамках проверки в эфирах теле- и радиоканалов будет размещена специальная информация о проводимых мероприятиях.

МЧС предупредило, что это всё будет происходить в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

На Украине вышла из строя система оповещения о воздушной тревоге
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Ранее Life.ru писал, что 25 января в Белгороде провели запланированную техническую проверку систем оповещения через телеканалы и радиостанции. Это было сделано для того, чтобы убедиться в оперативности информирования населения.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Алексей Соловьёв
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