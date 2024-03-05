В России 6 марта пройдёт проверка систем оповещения населения
МЧС: На территории России 6 марта пройдёт проверка систем оповещения населения
В России ожидается масштабная проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как передаёт МЧС РФ в телеграм-канале, комплексная техническая проверка пройдёт по всей стране 6 марта.
Тестирование систем оповещений МЧС. Видео © t.me / МЧС России
В ведомстве предупредили россиян, что на улицах населённых пунктов заработают сирены и громкоговорители. Помимо того, в рамках проверки в эфирах теле- и радиоканалов будет размещена специальная информация о проводимых мероприятиях.
МЧС предупредило, что это всё будет происходить в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.
Ранее Life.ru писал, что 25 января в Белгороде провели запланированную техническую проверку систем оповещения через телеканалы и радиостанции. Это было сделано для того, чтобы убедиться в оперативности информирования населения.
t.me / МЧС России