В России 6 марта пройдёт проверка систем оповещения населения

В России ожидается масштабная проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как передаёт МЧС РФ в телеграм-канале, комплексная техническая проверка пройдёт по всей стране 6 марта.

Тестирование систем оповещений МЧС. Видео © t.me / МЧС России

В ведомстве предупредили россиян, что на улицах населённых пунктов заработают сирены и громкоговорители. Помимо того, в рамках проверки в эфирах теле- и радиоканалов будет размещена специальная информация о проводимых мероприятиях.

МЧС предупредило, что это всё будет происходить в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.