В Белгороде планово проверили систему оповещения через ТВ и радио 25 января, 08:41 В Белгороде планово проверили систему оповещения через тв и радио. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

В Белгороде провели запланированную техническую проверку систем оповещения через телеканалы и радиостанции, чтобы убедиться в оперативности информирования населения. Сведения об этом появились на местном канале "Мир Белгородья".

"В Белгороде пройдёт очередной этап плановых учений. Будет проводиться техническая проверка системы оповещения через ТВ и радио", — говорится в сообщении.

В 10:20 (время совпадает с московским) местные жители были оповещены о проводимой проверке, уведомления появились на телеканале и радио "Мир Белогорья". Население попросили соблюдать спокойствие. Также информация выйдет в эфир через радио "Вести FM", "Радио России", "Маяк", "Мир Белогорья" и Radio Z.

Напомним, также сегодня в Белгороде и области местные власти объявили о ракетной угрозе, жителей попросили не выходить на улицу и не подходить к окнам. Сигнал звучал примерно 10 минут.

Авторы Татьяна Миссуми