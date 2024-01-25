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В Белгороде планово проверили систему оповещения через ТВ и радио

25 января, 08:41
В Белгороде планово проверили систему оповещения через тв и радио. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

В Белгороде планово проверили систему оповещения через тв и радио. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

В Белгороде провели запланированную техническую проверку систем оповещения через телеканалы и радиостанции, чтобы убедиться в оперативности информирования населения. Сведения об этом появились на местном канале "Мир Белгородья".

"В Белгороде пройдёт очередной этап плановых учений. Будет проводиться техническая проверка системы оповещения через ТВ и радио", — говорится в сообщении.

В 10:20 (время совпадает с московским) местные жители были оповещены о проводимой проверке, уведомления появились на телеканале и радио "Мир Белогорья". Население попросили соблюдать спокойствие. Также информация выйдет в эфир через радио "Вести FM", "Радио России", "Маяк", "Мир Белогорья" и Radio Z.

Система оповещения населения в Белгороде прошла комплексную проверку
Система оповещения населения в Белгороде прошла комплексную проверку

Напомним, также сегодня в Белгороде и области местные власти объявили о ракетной угрозе, жителей попросили не выходить на улицу и не подходить к окнам. Сигнал звучал примерно 10 минут.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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