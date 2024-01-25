В Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и области местные власти объявили о ракетной угрозе, жителей попросили не выходить на улицу и не подходить к окнам. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Напомним, в Белгородском регионе не первый раз запускается сирена ракетной опасности. Так, 18 января жителей тоже просили оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если же сирена застигла на улице, то спуститься нужно в ближайшее укрытие. Накануне же во время аналогичного предупреждения под Белгородом был сбит российский военно-транспортный самолёт Ил-76, который перевозил украинских пленных для дальнейшего обмена. Все 65 пленных, 6 членов экипажа и несколько сопровождающих погибли.