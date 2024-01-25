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В Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности

25 января, 07:13
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщают власти. Обложка © ТАСС / Евгений Силантьев

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщают власти. Обложка © ТАСС / Евгений Силантьев

В Белгороде и области местные власти объявили о ракетной угрозе, жителей попросили не выходить на улицу и не подходить к окнам. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в тексте.

Силы ПВО за утро сбили 10 ракет над Белгородской областью
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Напомним, в Белгородском регионе не первый раз запускается сирена ракетной опасности. Так, 18 января жителей тоже просили оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если же сирена застигла на улице, то спуститься нужно в ближайшее укрытие. Накануне же во время аналогичного предупреждения под Белгородом был сбит российский военно-транспортный самолёт Ил-76, который перевозил украинских пленных для дальнейшего обмена. Все 65 пленных, 6 членов экипажа и несколько сопровождающих погибли.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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