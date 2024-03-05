"Всё даст свои плоды": Психолог посоветовала развивать в ребёнке полезные навыки с детства

В ребёнке с детства можно воспитать привычки, которые помогут ему развиться как личностно, так и физически. Как это сделать, рассказала RuNews24.ru психолог Анастасия Еронина.

Необходимым компонентом для развития ребёнка она назвала творческие занятия, которые формируют взгляд на мир, развивают воображение, абстрактное мышление и эстетическое восприятие. К тому же в это время малыш может лучше узнать себя и познакомиться со своими чувствами.

"В подростковом возрасте у детей возникает высокая потребность в самовыражении, поэтому родителям уже не нужно прикладывать дополнительные усилия. Всё, что вы успели вложить в ребёнка, даст свои плоды", — заявила Еронина.

Что касается любви к спорту, она формируется постепенно, с историй о важности зарядки по утрам, походов на тренировку трижды в неделю и на активные прогулки или поездки за город на выходных. Дети, которые привыкают к тренировкам, переносят их и во взрослую жизнь.

Учителя, эксперты и статьи в интернете едины в позиции, что детям очень важно читать. Чтение развивает фантазию, внимание, а также улучшает словарный запас. Однако заставить ребёнка нельзя, необходимо самому иметь привычку брать книгу в руки, тогда вы послужите примером своему чаду. Маленьким детям нужно читать вслух, тогда они сами будут в будущем проявлять инициативу в этом вопросе.