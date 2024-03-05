"Всё даст свои плоды": Психолог посоветовала развивать в ребёнке полезные навыки с детства
Психолог Еронина: Полезные навыки нужно прививать ребёнку с раннего детства
В ребёнке с детства можно воспитать привычки, которые помогут ему развиться как личностно, так и физически. Как это сделать, рассказала RuNews24.ru психолог Анастасия Еронина.
Необходимым компонентом для развития ребёнка она назвала творческие занятия, которые формируют взгляд на мир, развивают воображение, абстрактное мышление и эстетическое восприятие. К тому же в это время малыш может лучше узнать себя и познакомиться со своими чувствами.
"В подростковом возрасте у детей возникает высокая потребность в самовыражении, поэтому родителям уже не нужно прикладывать дополнительные усилия. Всё, что вы успели вложить в ребёнка, даст свои плоды", — заявила Еронина.
Что касается любви к спорту, она формируется постепенно, с историй о важности зарядки по утрам, походов на тренировку трижды в неделю и на активные прогулки или поездки за город на выходных. Дети, которые привыкают к тренировкам, переносят их и во взрослую жизнь.
Учителя, эксперты и статьи в интернете едины в позиции, что детям очень важно читать. Чтение развивает фантазию, внимание, а также улучшает словарный запас. Однако заставить ребёнка нельзя, необходимо самому иметь привычку брать книгу в руки, тогда вы послужите примером своему чаду. Маленьким детям нужно читать вслух, тогда они сами будут в будущем проявлять инициативу в этом вопросе.
Ранее профессор объяснил, что слабо выраженная способность современных детей красиво писать от руки стала последствием перехода на набор текста на клавиатуре. Однако это не повлияет на процесс развития ребёнка, уверил он.
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