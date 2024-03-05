Когда чавканье сводит с ума: Психиатр объяснила, почему бесят некоторые звуки

Некоторых людей раздражают громкие и резкие звуки: услышав чавканье, храп или скрип двери они буквально выходят из себя. Как рассказала "Вечерней Москве" психиатр Дарья Ермолаева, такое расстройство называется мизофонией.

Мизофония на сегодняшний день не выделена в отдельное заболевание. Однако это расстройство, этиология которого не изучена до конца. Звуковые раздражители могут влиять посредством громкости, продолжительности и интенсивности. У людей с мизофонией звуковые триггеры вызывают желание убежать, спрятаться, защититься, но это ощущается гораздо ярче, чем у тех, кто ничем подобным не страдает.

Симптомы расстройства могут вызывать самые разные звуки: чавканье, храп, глотание, скрежет по стеклу, работа "дворников" авто, стук клавиш или же тиканье часов. У человека появляются внутреннее беспокойство, злость, паника, раздражение, отвращение и мурашки.

"Все эти ощущения имеют негативную эмоциональную окраску, вызывают желание уйти или даже убежать, человек чувствует, что просто не может находиться рядом с источником триггера. В последующем происходит подкрепление визуальными триггерами и наблюдается потребность избегать ситуаций, способствующих возникновению данных явлений", — пояснила Ермолаева.

Эти этапы только портят качество жизни, потому что человек выбирает оборонительную позицию и избегающее поведение. Многим приходится перестать есть в общественных местах, ходить в кино. Люди прекращают ездить на определённых видах транспорта, посещать развлекательные мероприятия, начинают планировать заранее маршруты и выстраивать распорядок дня.

По одной из гипотез, корень недуга кроется в генетике. Она может подтвердить его биологическую природу, но не объясняет механизм его развития. Мизофония может сочетаться с психическими расстройствами тревожного спектра.

Расстройство лечится комплексно, вместе с посещением сурдологов и неврологов. Один из методов лечения — когнитивно-поведенческая психотерапия. А при выявлении сопутствующих психических расстройств могут назначить медикаментозное лечение.