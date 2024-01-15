В России создали уникальный бионический протез уха

Пермские и московские учёные разработали бионический протез уха, имеющий естественный внешний вид. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Разработанный эпитез ушной раковины может быть отремонтирован в случае повреждения. Силикон, из которого он сделан, гипоаллергенен, успешно имитирует текстуру и цвет кожи", — подчеркнул кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики и телемеханики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Игорь Безукладников.

Бионические протезы — это электронно-механические устройства, способные функционировать вместо утраченного органа под контролем нервных импульсов. Учёные получили нужную модель в результате трёхмерного сканирования большого количества ушных раковин, а затем отредактировали на компьютере так, чтобы разместить в ней электронные компоненты протеза, после чего поэтапно с помощью 3D-печати изготовили протез с отсеком для электроники. Для установки протеза в череп вживляют импланты-крепления, эта операция несложная и проводится под общим наркозом.

По словам учёных, разработка в том числе может использоваться при анотии — это патология, при которой полностью или частично отсутствуют ушная раковина, наружный слуховой проход и нарушается слух. В ближайшее время протез пройдёт клинические испытания.