Регион

Уведомления отключены

15 января, 15:13

В России создали уникальный бионический протез уха

Пермские и московские учёные разработали бионический протез органа слуха

Пермские и московские учёные разработали бионический протез уха, имеющий естественный внешний вид. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Разработанный эпитез ушной раковины может быть отремонтирован в случае повреждения. Силикон, из которого он сделан, гипоаллергенен, успешно имитирует текстуру и цвет кожи", — подчеркнул кандидат технических наук, доцент кафедры автоматики и телемеханики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Игорь Безукладников.

Бионические протезы — это электронно-механические устройства, способные функционировать вместо утраченного органа под контролем нервных импульсов. Учёные получили нужную модель в результате трёхмерного сканирования большого количества ушных раковин, а затем отредактировали на компьютере так, чтобы разместить в ней электронные компоненты протеза, после чего поэтапно с помощью 3D-печати изготовили протез с отсеком для электроники. Для установки протеза в череп вживляют импланты-крепления, эта операция несложная и проводится под общим наркозом.

По словам учёных, разработка в том числе может использоваться при анотии — это патология, при которой полностью или частично отсутствуют ушная раковина, наружный слуховой проход и нарушается слух. В ближайшее время протез пройдёт клинические испытания.

Иммунолог оценил страшилку об антибиотике, который "вызывает глухоту и останавливает сердце"
Иммунолог оценил страшилку об антибиотике, который "вызывает глухоту и останавливает сердце"

А ранее Лайф писал, что глухим пациентам в России смогут возвращать слух без операций. Исследователи из Сеченовского университета объяснили, что глухоту можно будет излечить благодаря барабанным перепонкам из биопринтера, созданным из живых клеток и коллагена.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Здоровье
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров