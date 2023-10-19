Биопринтер — и никакого скальпеля: Глухим пациентам в России смогут возвращать слух без операций

Исследователи из Сеченовского университета в Москве рассказали об одном из важнейших событий для российской медицины в целом и отоларингологии в частности. Речь идёт о распечатанном с помощью биопринтера аналоге барабанной перепонки, созданном из живых клеток и коллагена.

"Мы говорим о принципиально важной проблеме, которая имеет не только медицинское, но и социальное значение. Проблема связана со снижением слуха, которая развивается в результате воспаления в барабанной полости. И, как следствие такого воспаления, образуется стойка перфорации, приводящая к снижению слуха, а иногда и к полной глухоте", — объяснил в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" доктор медицинских наук, директор клиники болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Склифосовского Сеченовского университета Валерий Свистушкин.

До недавних пор с такой проблемой можно было бороться только с помощью проведения операции, однако этот метод не позволял избавиться от недуга окончательно. Врачи могли восстановить целостность перепонки хирургическим путём, но её структура после этого сильно отличалась от изначальной, добавил доктор.

Экспериментальные исследования по разработке решения этой проблемы проводились в течение многих лет, и оно было найдено: специалисты при помощи биопринтера распечатывают каркас для перепонки, после чего туда внедряются специальные клетки пациента и факторы, способные активировать их рост. По итогу процедуры получается перепонка, практически абсолютно идентичная природной и полностью устраняющая перфорацию, сообщил собеседник телеканала.

В заключение Свистушкин отметил, что учёные уже провели ряд успешных испытаний на шиншиллах. Барабанные перепонки этих грызунов по своему устройству почти не отличаются от человеческих.