Слизь идёт вовнутрь: Доктор объяснила, чем опасно сдерживание чихания

Попытки человека сдержаться, когда он хочет чихнуть, могут привести к самым различным заболеваниям, среди которых инфекции органов слуха и синусит. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала отоларинголог Людмила Елизарова.

Чихание является физиологическим процессом, помогающим освободить носоглотку от слизи, в которой могут содержаться бактерии и вирусы. Когда человек пытается сдержать этот порыв — он закрывает рот, зажимает нос и чихает как бы внутри. По словам врача, это грозит негативными последствиями, так как слизь может попасть в задние отделы полости носа, где открываются слуховая труба, гайморовы и лобные пазухи.

"То есть в них попадает та самая слизь, которая должна была выйти во время чихания. В результате есть риск инфицирования слуховой трубы, среднего уха, может развиться синусит. Плюс может подняться внутричерепное давление", — подчеркнула Елизарова.