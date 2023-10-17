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17 октября, 00:52

Слизь идёт вовнутрь: Доктор объяснила, чем опасно сдерживание чихания

Врач Елизарова: Из-за сдерживания чихания могут развиться болезни органов слуха

Попытки человека сдержаться, когда он хочет чихнуть, могут привести к самым различным заболеваниям, среди которых инфекции органов слуха и синусит. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала отоларинголог Людмила Елизарова.

Чихание является физиологическим процессом, помогающим освободить носоглотку от слизи, в которой могут содержаться бактерии и вирусы. Когда человек пытается сдержать этот порыв — он закрывает рот, зажимает нос и чихает как бы внутри. По словам врача, это грозит негативными последствиями, так как слизь может попасть в задние отделы полости носа, где открываются слуховая труба, гайморовы и лобные пазухи.

"То есть в них попадает та самая слизь, которая должна была выйти во время чихания. В результате есть риск инфицирования слуховой трубы, среднего уха, может развиться синусит. Плюс может подняться внутричерепное давление", — подчеркнула Елизарова.

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Ранее врач Кондрахин дал советы, как защититься от вирусов в общественном транспорте. Обезопасить себя можно, если после улицы дома прополоскать горло, промыть нос и обработать руки. Кондрахин призвал также отказаться от употребления пищи на улице. Это важно в том случае, если нет средства для их обработки.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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