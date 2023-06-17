Врач дал советы, как защититься от вирусов в общественном транспорте

В общественном транспорте можно заразиться вирусными заболеваниями, которые распространяются воздушно-капельным путём. Во избежание неприятностей для здоровья следует покинуть место, где находится потенциально опасный человек, или надеть маску. О способах защиты от вируса в общественном месте рассказал в беседе с Лайфом терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он сообщил об исследовании, проведённом учёными в Германии. В рамках опыта в железнодорожном составе на расстоянии 11 метров были найдены капельки слизи человека, который чихнул в вагоне. Уже через четыре часа их обнаружили в другой его части. Получается, что заболеть можно, даже если чихнувший человек находится от вас на большом расстоянии. Правда, болеющий является заразным только в острой фазе недуга.

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Фото предоставлено Лайфу

Обезопасить себя можно, если после улицы дома прополоскать горло, промыть нос и обработать руки. Кондрахин призвал также отказаться от употребления пищи на улице. Это важно в том случае, если нет средства для их обработки. Губы тоже являются объектом атаки вирусов. Придя домой, следует переодеться в домашнюю одежду. Как подчеркнул врач, личное жилище — среда обитания, требующая защиты от извне.

"Если вдруг вы оказались в одном пространстве с потенциально больным человеком (автобус, вагон, магазин), стоит покинуть место либо надеть маску и, конечно же, не пренебрегать правилами гигиены. <...> Под правилами гигиены следует понимать следующее: обрабатывать руки после того, как контактировали с поручнями и другими окружающими элементами", — добавил Кондрахин.