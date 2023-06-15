Врач назвал анализ, который сделает точный "прогноз смерти"

Чтобы заблаговременно выявить проблемы с сердцем и сосудами, нужно раз в год сдавать анализ крови, в том числе делать липидограмму, особенно если вы старше сорока лет. Об этом рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский.

"Важно следить за липидограммой. Это анализ крови, в рамках которого можно посмотреть на соотношение "хорошего" и "плохого" холестерина. Липидограмма позволяет получить коэффициент атерогенности. Многие зарубежные коллеги называют этот коэффициент прогнозом смерти", — пояснил он.

Атерогенность — это показатель, который оценивает вероятность возникновения сердечно-сосудистых болезней, напомнил доктор. Именно эти недуги, по данным ВОЗ, занимают лидирующие позиции в списке причин, приводящих к внезапной смерти. Среди них — атеросклероз, который проявляет себя уже на последней стадии, долгое время пациент и не подозревает, что находится в шаге от гибели.

Если не сдавать регулярно кровь на анализы, то можно столкнуться с инсультом, инфарктом или оторвавшимся тромбом. Бобровский порекомендовал не доводить до такого состояния и постоянно наблюдаться в клинике.