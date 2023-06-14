Названа неожиданная польза кваса для сердца и сосудов

Квас считается традиционным русским напитком, которым утоляют жажду в жару, однако польза напитка заключается ещё и в том, что он содержит полезные вещества, которые помогают функционировать всем системам организма. Об этом "Газете.ru" рассказала гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

"Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Они необходимы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной системы, предотвращения ломкости сосудов", — заметила медик.

При этом полезным будет только домашний квас — в магазинный добавляется много сахара, красителей, ароматизаторов и вкусовых добавок, уточнила гастроэнтеролог.

"Промышленный квас нежелательно употреблять людям с сахарным диабетом и заболеваниями органов ЖКТ, пациентам с гипертонией и проблемами с печенью, а также тем, кто следит за фигурой", — сказала Кашух.

Нужно помнить, что квас — это продукт брожения, и поскольку в нём есть небольшое количество алкоголя (до 1,2% от объема напитка), беременным и детям употреблять его можно в ограниченном количестве. Мужчинам сразу после употребления кваса садиться за руль также не рекомендуется, добавила врач.