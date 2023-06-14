Терапевт назвала самые популярные причины носового кровотечения
Терапевт Романенко: Кровотечение из носа может появиться при высоком давлении
Кровь из носа может пойти по разным причинам. Основными могут быть высокое давление, сухая слизистая носа или патология свёртывающей системы крови. Об этом "Москве 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Любое кровотечение может возникнуть, если повысилось артериальное давление. Какой-то сосуд не выдерживает и лопается. Хорошо, если случилось именно носовое кровотечение, а не мозговое, то есть не инсульт", — объяснила доктор.
Врач указала на то, что сухая слизистая носа может стать причиной кровотечения после перенесённых воспалительных заболеваний. Также сосуды могут лопаться даже от сухости воздуха в квартире. Кроме того, симптом иногда свидетельствует о патологии свёртывающей системы, предупредила Романенко.
Ранее педиатр рассказала, что делать при носовых кровотечениях у детей. Так, по словам специалиста, к наиболее частым причинам относится дефицит витаминов и микроэлементов.
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