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19 апреля, 10:36

Врач разъяснил порядок действий при частых кровотечениях из носа

Лор Зайцев рекомендовал увлажнять слизистую носа при частых кровотечениях

Кровотечения из носа происходят по самым различным причинам, поэтому действовать необходимо в зависимости от симптомов, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Так, если у человека появляются корки в носу и по этой причине возникает кровотечение, то нужно применять увлажняющие слизистую препараты. По словам медика, частой причиной носового кровотечения являются повышенное артериальное давление и кардиологические препараты. В этом случае врач рекомендует скорректировать терапию по лечению гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний.

"Если кровотечение провоцируется назначенными кардиологами лекарственными препаратами, надо скорректировать терапию. Надо найти более удобный препарат с изменением концентрации", — сказал Зайцев в беседе с NEWS.ru.

При частых носовых кровотечениях специалист рекомендует обратиться к отоларингологу. И только после сбора необходимых анализов и осмотра будет поставлен окончательный диагноз.

Кровотечение из носа оказалось ранним симптомом рака

Кровотечение из носа оказалось ранним симптомом рака

А ранее лор Зайцев предупредил любителей выдавливать прыщи на носу о риске смерти. Дело в кровяных сосудах, которые находятся в этой части тела и напрямую соединены с головным мозгом. Если же фурункул на носу уже в стадии нагноения, то выход один — хирургическое вмешательство.

Обложка ©

Freepik / alekskhelphoto

Наталья Исакова
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