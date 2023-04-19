Врач разъяснил порядок действий при частых кровотечениях из носа
Лор Зайцев рекомендовал увлажнять слизистую носа при частых кровотечениях
Кровотечения из носа происходят по самым различным причинам, поэтому действовать необходимо в зависимости от симптомов, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.
Так, если у человека появляются корки в носу и по этой причине возникает кровотечение, то нужно применять увлажняющие слизистую препараты. По словам медика, частой причиной носового кровотечения являются повышенное артериальное давление и кардиологические препараты. В этом случае врач рекомендует скорректировать терапию по лечению гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний.
"Если кровотечение провоцируется назначенными кардиологами лекарственными препаратами, надо скорректировать терапию. Надо найти более удобный препарат с изменением концентрации", — сказал Зайцев в беседе с NEWS.ru.
При частых носовых кровотечениях специалист рекомендует обратиться к отоларингологу. И только после сбора необходимых анализов и осмотра будет поставлен окончательный диагноз.
А ранее лор Зайцев предупредил любителей выдавливать прыщи на носу о риске смерти. Дело в кровяных сосудах, которые находятся в этой части тела и напрямую соединены с головным мозгом. Если же фурункул на носу уже в стадии нагноения, то выход один — хирургическое вмешательство.
Freepik / alekskhelphoto