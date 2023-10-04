Лор перечислила самые бестолковые капли для носа

Только малая часть бактериальных синуситов требует антибиотикотерапии. Об этом рассказала отоларинголог Юлия Андреева. Врач отметила, что острый синусит точно не нужно лечить антибактериальными каплями в нос, так как антибиотику нужно попасть внутрь ткани, а не только на поверхность слизистой. В России же чаще всего используют "Изофру", "Полидексу" или антибактериальные глазные капли "Альбуцид".

"Если причина синусита — вирус, то антибиотики применять бессмысленно. При бактериальном воспалении антибиотики применяют внутрь, иначе невозможно достичь нужной концентрации лекарства", — приводит слова медика РИА "ФедералПресс".

Отоларинголог Дмитрий Якушев добавил, что пока не существует местных антибактериальных капель или спреев в нос с доказанным эффектом. Помимо этого, группа антибиотиков не совсем подходит для бактерий, вызывающих воспаление в пазушно-носовой системе, так как они к ним нечувствительны.

Для освобождения носа от выделений не стоит использовать и муколитики, ведь они тоже не имеют доказанной эффективности. По словам Андреевой, также бесполезно аппаратное промывание околоносовых пазух и носа с использованием отрицательного давления. Чтобы вылечить синусит, специалисты рекомендуют обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Острый риносинусит может обостриться из-за вирусов или бактерий. Главные симптомы заболевания — заложенность носа, продолжительные выделения, потеря обоняния, ощущение давления. Всего существует три типа синусита. Первый, вирусный, длится до десяти дней. Чаще всего он проходит сам. Однако специалисты рекомендуют при этом промывать нос солевыми растворами. Второй тип — поствирусный. Он длится более десяти дней. Его лечат с помощью промывания и глюкокортикостероидов (ГКС). О бактериальном синусите свидетельствуют появление головной и лицевой боли, ощущение давления, гнойная слизь из носа, повышение температуры. В этом случае может потребоваться вмешательство антибиотиков.