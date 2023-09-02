Врач предупредил, что привыкание к каплям для носа возникает за пять дней

После пяти дней использования сосудосуживающих капель для носа возникает серьёзный риск привыкания. Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НМИЦО ФМБА России, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Вячеслав Вавин.

"Применение сосудосуживающих капель дольше пяти дней формирует привыкание к ним. То есть нормальная регуляция слизистой оболочки полости носа нарушается и, когда прекращается действие препарата, происходит симптом отдачи в виде чувства отёка, заложенности и затруднения носового дыхания", — объяснил врач.

Более того, чтобы капли продолжали оказывать эффект, пациенту требуется со временем наращивать дозу, частоту их применения или переходить на аналогичные препараты более сильного действия. Всё это только способствует формированию стойкой физической и эмоциональной зависимости, предостерёг медик.

Отоларинголог добавил, что при регулярном использовании капель разрушается естественная защита слизистой, она становится тоньше и прекращает эффективно препятствовать проникновению инфекции, сухости и кровотечению. Кроме того, сосудосуживающие препараты попадают в кровь и отравляют сосудистую, половую, нервную и иммунные системы. Это может стать причиной проблем эндокринного и полового плана, тревожности, плохого сна и других осложнений.