Врач объяснила, как долгое применение капель для носа может привести к параличу сосудов

Нос — орган, значение которого недопустимо недооценивать. Проблема заложенной полости носа возникает нередко и может быть вызвана разными факторами. Во многих случаях, чтобы избавиться от этой проблемы, люди прибегают к специальным каплям, а потом у них развивается зависимость от лекарства. Детали о причинах этой зависимости и о том, как от неё избавиться, "Вечерней Москве" рассказала оториноларинголог и психотерапевт Светлана Попова.

Медик объяснила, что чаще всего заложенность вызывают риниты и воспаление в околоносовых пазухах.

"Когда идёт острое или хроническое воспаление, наблюдается заложенность носа, плохой отток и очень дискомфортное состояние: головная боль, общая разбитость, тяжесть в лице, сонливость. В основе такого воспаления лежит работа иммунной системы как ответ на вирусную или бактериальную инфекцию", — рассказала Светлана.

Второй распространённой причиной врач назвала аллергический отёк, который возникает из-за набухшей слизистой оболочки. Хроническое состояние аллергического ринита вызвано гиперактивной реакцией иммунной системы на внешние факторы, то есть на цветение, пыль и тому подобное. В таких ситуациях часто лечат только симптомы заложенности. И зачастую из-за этого аллергия развивается и приобретает хронический характер, выраженный в постоянной заложенности носа.

А ещё причинами заложенности носовой полости могут быть нарушения гормонального характера, например сахарный диабет, а у женщин — сбои в менструальном цикле, добавила оториноларинголог.

"Все манипуляции с носом влияют на функционирование гормональной системы у женщин, так как в передних концах нижних носовых раковин расположены рецепторы, связанные с работой яичников. Поэтому возможны изменения в гормональном фоне", — объяснила Светлана.

Доктор объяснила, что сосудосуживающие капли можно использовать, когда надо экстренно убрать заложенность. Но их постоянное применение приведёт к зависимости, а в результате — к атрофии сосудов, тогда потребуется уже более серьёзное лечение, вплоть до хирургического вмешательства.

Светлана подчеркнула, что сосудосуживающие препараты не лечат заложенность носа, а только снимают симптомы, тогда как нужно работать с причинами, которые её вызывают. Оториноларинголог убеждена, что самым важным в борьбе с ринитом является воздействие на слизистую оболочку внутри носовой полости. Она рекомендует греть и растирать руки и стопы, массировать область вокруг носа (можно с использованием качественных эфирных масел), носить тёплые носки. Это поможет улучшить кровообращение и снимет отёк частично или полностью.