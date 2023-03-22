Врач назвала три совета из Сети, которые лишь усугубят ваш отит

При отите категорически запрещено пользоваться ватными палочками. Об этом изданию Pravda.Ru рассказала врач-оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Ирина Лашкина.

По словам эксперта, боль в ухе может появиться по самым разным причинам, но чаще всего воспаление становится следствием переохлаждения, например, во время прогулки в ветреную погоду или купания в холодной воде. Для снятия болевых ощущений врачи рекомендуют принять противовоспалительное средство и на несколько часов приложить к уху сухую тёплую фланель. А вот капать в ухо спиртовые растворы, как порой советуют в Интернете, ни в коем случае нельзя.

"При отите ни в коем случае нельзя чистить уши ватными палочками, допускать попадание воды в слуховой канал и использовать спиртовые настойки. Не рекомендуется и самостоятельное использование капель — боль в ухе может быть вызвана бактериальной или грибковой инфекцией, а каждая из них требует разных подходов к лечению", — объясняет Лашкина.

А ещё к больному уху категорически запрещено прикладывать грелку. По словам оториноларинголога, это может лишь усилить воспаление, особенно если отит окажется гнойным.