Врач назвала критическую ошибку при лечении гайморита

Если пустить насморк на самотёк, то можно "заработать" гайморит. Чем опасно это заболевание рассказала врач-терапевт "Инвитро-Приволжье" Татьяна Тарадеева.

"Основной причиной развития воспаления гайморовых пазух являются вирусы и бактерии: риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, стрептококк, пневмококк, гемофильная и синегнойная палочки, стафилококк, реже — хламидии, микоплазмы, грибки,", — приводит слова медика "Газета.ru".

Также причиной гайморита может стать аллергия, из-за которой отёк слизистой оболочки и образующиеся при длительном течении патологии полипы не пропускают воздух в пазухи и задерживают скопившуюся слизь

Кроме того, гайморит может появиться из-за приобретённых или врождённых особенностей, например, при искривлённой перегородки в носу или необычном строении пазух, а также во время воспаления глоточной миндалины. Помимо этого, по словам специалиста, кариес и другие болезни зубов могут быть очагом гайморита. Всё дело в том, что пазухи располагаются близко к верхним зубам.

Тарадеева добавила, что определить патологию помогут заложенность носа, головная боль, повышенная температура. Эти признаки должны сохраняться на протяжении семи или десяти дней. Если вы начинаете "гнусавить", появляются выделения гноя из носа, становятся тяжёлыми глазницы, лоб, то — это верные симптомы воспалительного процесса, отметила врач.

Медик категорически просит не заниматься самолечением при гайморите — прогревать пазухи носа, промывать его, смазывать маслами и народными средствами. Кроме того, нельзя пользоваться каплями на основе цикламена. Если запустить профессиональное лечение гайморита, возникает опасность поражения других органов — почек, сердца и мозга, заключила Тарадеева.