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21 декабря, 03:44

Зуд в глазах и краснота: Терапевт объяснила явные признаки снижения иммунитета

Терапевт Лапа: Насморк, зуд и высыпания являются признаками ослабления иммунитета

Существуют явные признаки снижения иммунитета, кроме частых инфекционных заболеваний. Как рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа, речь идёт о сильной утомляемости, заложенности носа, а также покраснениях на коже.

"Первый признак ослабления иммунитета — это если человек начинает часто болеть. Другие признаки — это реакция на аллергены, слабость, усталость. Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице — это иммунная система даёт знак, что с ней что-то не так", — сообщила Лапа.

Недолеченные инфекции, аллергические атаки, неправильные диеты могут плохо влиять на иммунную систему. Есть ещё одна причина — хронические очаги инфекции. Так, например, грипп или ковид оставляют вирусные "следы", которые могут выбрать любую клетку и засесть в ней. Они испытывают организм на прочность и серьёзно ослабляют иммунитет.

Терапевт посоветовала обратиться к иммунологу-аллергологу тем, кто болеет чаще двух-трёх раз в год. Специалист выяснит, по какой причине возникло перенапряжение иммунитета, и поможет найти решение, резюмировала Лапа.

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Ранее Лайф писал, что нормальный сон повышает активность ключевых молекул иммунной системы, снижение тревожности и уровня стресса поможет улучшить работу иммунитета, а физическая активность также благотворно повлияет на здоровье.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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