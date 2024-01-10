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10 января, 18:34

Иммунолог оценил страшилку об антибиотике, который "вызывает глухоту и останавливает сердце"

Иммунолог Крючков: Слухи о том, что азитромицин вреден, — это фейк

Информация, что антибиотик азитромицин, применяемый от CoViD-19, якобы вызывает глухоту и останавливает сердце, не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщил гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, в начале пандемии для лечения было распространено применение одновременно азитромицина и гидроксихлорохина. И именно эту схему признали неэффективной и опасной, а не антибиотик сам по себе. Он уверен, что в этом кроется корень появившейся в Сети страшилки.

"Этот препарат продолжает приниматься по другим показаниям, например для лечения бактериальных инфекций. Но давно известно про воздействие на сердечный ритм, и в противопоказаниях это всё указано. То есть если у человека такие проблемы есть, то в инструкции написано, что применять этот препарат нельзя. Если этой проблемы нет, то сам по себе азитромицин без гидроксихлорохина к таким последствиям вроде как не приводит", — пояснил Крючков, подчеркнув, что азитромицин не убивает иммунитет.

Издание ссылается на Реестр лекарственных средств России, гласящий, что при применении азитромицина могут возникать проблемы с сердцем и слухом. Правда, это происходит нечасто, в 0,1–1% случаев приёма препарата, либо возникает с неизвестной частотой. А вот о возможных проблемах с иммунитетом Реестр не упоминает.

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Ранее Лайф писал, что отечественные медицинские организации ещё почти на шесть с половиной месяцев обеспечены антибиотиком с действующим веществом джозамицином. В последний раз ввод в гражданский оборот препарата под названием "Вильпрафен" осуществлялся производителем в 2021 году.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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