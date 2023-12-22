В Минздраве оценили запасы популярного антибиотика, который больше не будут производить в России

Российские медицинские организации ещё почти на шесть с половиной месяцев обеспечены антибиотиком с действующим веществом джозамицином, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Подчёркивается, что в последний раз ввод в гражданский оборот препарата под названием "Вильпрафен" осуществлялся производителем в 2021 году.

"По данным, полученным от главных внештатных специалистов Минздрава России, лекарственные препараты с МНН джозамицин могут быть заменены в терапии на лекарственные препараты с МНН азитромицин и кларитромицин, по которым отмечается устойчивый ввод в гражданский оборот", — указали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что остатки лекарств с азитромицином в гражданском обороте покрывают более годовой потребности, а обеспеченность препаратами с кларитромицином покрывает восьмимесячную потребность.