Япония лишила Россию популярного антибиотика, пишут СМИ

Японская фармакологическая компания Astellas перестанет производить на территории России антибиотики "Вильпрафен" и "Вильпрафен солютаб". Она выведет препараты с рынка.

"В компании "ЗиО-Здоровье" <…> сообщили, что Astellas приняла решение прекратить производство джозамицина ("Вильпрафен". — Прим. Лайфа) в России и вывести его с рынка", — сообщает РБК.

Представительство японского производителя в России уведомило, что остальные препараты компании, кроме "Вильпрафена", останутся на российском рынке. По некоторым данным, этого вида антибиотика, который, в частности, применяется для лечения верхних и нижних дыхательных путей, практически не осталось в продаже в РФ.