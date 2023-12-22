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22 декабря, 07:43

Япония лишила Россию популярного антибиотика, пишут СМИ

РБК: Японская компания Astellas прекратила производство "Вильпрафена" в России

Японская фармакологическая компания Astellas перестанет производить на территории России антибиотики "Вильпрафен" и "Вильпрафен солютаб". Она выведет препараты с рынка.

"В компании "ЗиО-Здоровье" <…> сообщили, что Astellas приняла решение прекратить производство джозамицина ("Вильпрафен". — Прим. Лайфа) в России и вывести его с рынка", — сообщает РБК.

Представительство японского производителя в России уведомило, что остальные препараты компании, кроме "Вильпрафена", останутся на российском рынке. По некоторым данным, этого вида антибиотика, который, в частности, применяется для лечения верхних и нижних дыхательных путей, практически не осталось в продаже в РФ.

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Ранее Лайф писал, что с начала проведения СВО иностранные компании, принявшие решение уйти с российского рынка, понесли убытки более чем на 103 миллиарда долларов. При этом большая часть иностранных компаний не стала отказываться от деятельности в России.

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Freepik / Aleksandarlittlewolf

Ян Поланин
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