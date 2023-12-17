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17 декабря, 17:16

В США оценили убытки ушедших из России зарубежных брендов в $103 млрд

NYT: Покинувшие РФ западные компании понесли более чем 103 млрд долларов убытков

С начала проведения СВО иностранные компании, принявшие решение уйти с российского рынка, понесли убытки более чем на 103 миллиарда долларов. Об этом пишет издание The New York Times.

В материале газеты утверждается, что объявившие о своём уходе из России западные компании задекларировали потери "на сумму, превышающую 103 миллиарда долларов". Президент РФ Владимир Путин смог извлечь прибыль из того, что должно было стать неудачей, говорится в тексте.

Авторы напоминают о прогнозах аналитиков, согласно которым уход западных компаний должен был помочь "задушить российскую экономику". Однако у руководства РФ были другие планы, и бойкот стал настоящей "победой для государства". При этом большая часть иностранных компаний не стала отказываться от деятельности в России, чтобы не лишиться вложенных в бизнес здесь миллиардов.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Правительство России создало ООО "Холдинг ВВСС" для временного управления аэропортом Пулково. Компания получит долю в уставном капитале УК воздушной гавани. Решение принято в рамках контрсанкций в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями западных государств.

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ТАСС / Михаил Метцель

Юрий Лысенко
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