Фен или рис?: Эксперт поделился лайфхаками по спасению телефона после "купания"
Эксперт Шутов: Погружение в рис не спасёт промокший телефон
Телефон, оказавшийся в луже, сугробе или который залило дождём, можно спасти. Как это сделать, рассказал "Газете.ru" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Он обратил внимание на то, что современные телефоны оснащены защитой от влаги. Самые высокие степени защиты — IP67 и IP68. Такие аппараты могут выдержать полное погружение под воду.
"Однако более распространённые модели обладают меньшими степенями защиты. Это позволяет им не терять работоспособность при попадании брызг, в том числе дождевых. А вот "купание" в луже или сугробе требует немедленных действий по спасению смартфона", — рассказал Шутов.
Если телефон намок, нужно его выключить, снять чехол. Нельзя ставить аппарат на зарядку. Предварительно стоит просушить корпус мягкой тканью, а использовать фен, батарею или горячую поверхность запрещено. Затем следует аккуратно встряхнуть аппарат, чтобы влага вытекла из разъёмов для зарядки и динамиков.
После этого рекомендуется вытащить сим-карту и карту памяти, а телефон оставить на сутки сохнуть в сухом помещении, включив вентилятор или кондиционер. Только после этого можно включить аппарат и проверить работоспособность. Если и после этого гаджет работает плохо, нужно отнести его в сервисный центр.
Эксперт предупредил, что народные способы спасти телефон через погружение в рис не принесут должного результата, так как крупа соберёт воду только с поверхности, а влага внутри приведёт к окислению важных элементов и электроники.
Ранее Шутов рассказал, что зачастую владельцы смартфонов сталкиваются с проблемой изнашивания заводской зарядки и используют для этого имеющиеся дома устройства. Если неродное устройство слишком мощное, телефон не возьмёт "лишний" заряд, а только количество, предусмотренное производителем. При низкой мощности всего лишь потребуется больше времени на зарядку.
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