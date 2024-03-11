Фен или рис?: Эксперт поделился лайфхаками по спасению телефона после "купания"

Телефон, оказавшийся в луже, сугробе или который залило дождём, можно спасти. Как это сделать, рассказал "Газете.ru" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Он обратил внимание на то, что современные телефоны оснащены защитой от влаги. Самые высокие степени защиты — IP67 и IP68. Такие аппараты могут выдержать полное погружение под воду.

"Однако более распространённые модели обладают меньшими степенями защиты. Это позволяет им не терять работоспособность при попадании брызг, в том числе дождевых. А вот "купание" в луже или сугробе требует немедленных действий по спасению смартфона", — рассказал Шутов.

Если телефон намок, нужно его выключить, снять чехол. Нельзя ставить аппарат на зарядку. Предварительно стоит просушить корпус мягкой тканью, а использовать фен, батарею или горячую поверхность запрещено. Затем следует аккуратно встряхнуть аппарат, чтобы влага вытекла из разъёмов для зарядки и динамиков.

После этого рекомендуется вытащить сим-карту и карту памяти, а телефон оставить на сутки сохнуть в сухом помещении, включив вентилятор или кондиционер. Только после этого можно включить аппарат и проверить работоспособность. Если и после этого гаджет работает плохо, нужно отнести его в сервисный центр.

Эксперт предупредил, что народные способы спасти телефон через погружение в рис не принесут должного результата, так как крупа соберёт воду только с поверхности, а влага внутри приведёт к окислению важных элементов и электроники.