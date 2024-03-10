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10 марта, 17:35

10-летнего мальчика парализовало после попытки зарядить телефон в автоцентре

SHOT: В Москве ребёнку парализовало руку после удара током в автосалоне

В Москве десятилетнего мальчика ударило током в автосалоне, куда он приехал вместе с матерью. Как сообщает SHOT, после случившегося ребёнку парализовало руку.

Инцидент произошёл 8 марта в дилерском центре KIA в Крылатском. По данным телеграм-канала, 38-летняя москвичка привезла автомобиль на техобслуживание и отправилась с сыном в зону ожидания. Мальчик хотел подзарядить телефон устройством для клиентов, которое торчало в розетке. Однако, когда он до него дотронулся, раздался хлопок — ребёнка сильно ударило током.

Пострадавшего доставили в больницу, где он продолжает находиться до сих пор. Медики диагностировали у него электротравму и ожог кисти, у мальчика не работает левая рука. Полиция проводит проверку по факту случившегося. В автоцентре разговаривать с журналистами отказываются.

Ранее Life.ru писал, что перемотанная зарядка iPhone убила током 17-летнего парня в подмосковном Ногинске. Молодой человек общался с девушкой по телефону, но вдруг вскрикнул, и связь оборвалась. Утром тело парня с сильными ожогами обнаружила его мать.

Россиянин остался без руки и части головы, получив удар током прямо на работе
Россиянин остался без руки и части головы, получив удар током прямо на работе
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TACC / Александр Манзюк

Наталья Исакова
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