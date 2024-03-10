10-летнего мальчика парализовало после попытки зарядить телефон в автоцентре
SHOT: В Москве ребёнку парализовало руку после удара током в автосалоне
В Москве десятилетнего мальчика ударило током в автосалоне, куда он приехал вместе с матерью. Как сообщает SHOT, после случившегося ребёнку парализовало руку.
Инцидент произошёл 8 марта в дилерском центре KIA в Крылатском. По данным телеграм-канала, 38-летняя москвичка привезла автомобиль на техобслуживание и отправилась с сыном в зону ожидания. Мальчик хотел подзарядить телефон устройством для клиентов, которое торчало в розетке. Однако, когда он до него дотронулся, раздался хлопок — ребёнка сильно ударило током.
Пострадавшего доставили в больницу, где он продолжает находиться до сих пор. Медики диагностировали у него электротравму и ожог кисти, у мальчика не работает левая рука. Полиция проводит проверку по факту случившегося. В автоцентре разговаривать с журналистами отказываются.
Ранее Life.ru писал, что перемотанная зарядка iPhone убила током 17-летнего парня в подмосковном Ногинске. Молодой человек общался с девушкой по телефону, но вдруг вскрикнул, и связь оборвалась. Утром тело парня с сильными ожогами обнаружила его мать.
TACC / Александр Манзюк