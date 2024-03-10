10-летнего мальчика парализовало после попытки зарядить телефон в автоцентре

В Москве десятилетнего мальчика ударило током в автосалоне, куда он приехал вместе с матерью. Как сообщает SHOT, после случившегося ребёнку парализовало руку.

Инцидент произошёл 8 марта в дилерском центре KIA в Крылатском. По данным телеграм-канала, 38-летняя москвичка привезла автомобиль на техобслуживание и отправилась с сыном в зону ожидания. Мальчик хотел подзарядить телефон устройством для клиентов, которое торчало в розетке. Однако, когда он до него дотронулся, раздался хлопок — ребёнка сильно ударило током.

Пострадавшего доставили в больницу, где он продолжает находиться до сих пор. Медики диагностировали у него электротравму и ожог кисти, у мальчика не работает левая рука. Полиция проводит проверку по факту случившегося. В автоцентре разговаривать с журналистами отказываются.