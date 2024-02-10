Россиянин остался без руки и части головы, получив удар током прямо на работе Под Краснодаром мужчина судится с начальником, из-за которого получил удар током 10 февраля, 16:10 Пострадавший от удара током мужчина. Фото © t.me / SHOT

В Краснодарском крае мужчина остался без руки и части черепа после удара током во время строительных работ, однако работодатель заявил, что не знает мужчину и возмещать ничего не собирается. SHOT пообщался с женой пострадавшего.

В Краснодарском крае мужчина судится с начальником, которого винит в своей инвалидности после удара током во время работы. Видео © t.me / SHOT

Трагедия произошла в Тимашевске в 2020 году. Мужчина неофициально работал на станции технического обслуживания автомобилей: занимался обшивкой фасада здания. Директор СТО всё время обещал легализовать трудовые отношения, но до дела так и не дошло, поделилась женщина.

В момент ЧП мужчина вместе с напарником по заданию руководства передвигал строительные леса. По словам пострадавшего, начальство должно было отключить электричество в зоне работ, но почему-то не сделало. В итоге работник получил удар током в 10 тысяч вольт из-за возникшей дуги напряжения между перекладинами конструкции и натянутыми на высоте проводами. От гибели его спас напарник, который оттолкнул мужчину палкой.

"Он лежал в реанимации четыре месяца. Работодатель обещал очень много: и на работу его взять, и оклад 25 тысяч рублей, и машину даже — "автомат", — поделилась супруга пострадавшего.

Однако потом работодатель начал заметать следы, а когда дело дошло до возбуждения уголовного дела, то и вовсе заявил следствию, что не знает потерпевшего. Сейчас у пострадавшего сотрудника вторая группа инвалидности. Из-за состояния здоровья он не знает, как теперь обеспечивать троих детей. Семья надеется через суд взыскать с экс-начальника компенсацию за причинённый здоровью вред.

Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте с ударом тока. В Воронеже электрогитара чуть не убила 13-летнего музыканта — разряд прошёл через обе руки и вырубил ребёнка на пять минут прямо во время репетиции.

Авторы Татьяна Миссуми