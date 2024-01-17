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Ток прошёл через обе руки: В Воронеже электрогитара чуть не убила 13-летнего музыканта

В Воронеже электрогитара ударила током 13-летнего школьника прямо на репетиции

17 января, 13:21
В Воронеже электрогитара ударила током 13-летнего школьника прямо на репетиции. Фото © SHOT

В Воронеже электрогитара ударила током 13-летнего школьника прямо на репетиции. Фото © SHOT

Электрогитара чуть не убила 13-летнего музыканта из Воронежа — разряд тока прошёл через обе руки и вырубил ребёнка на пять минут прямо во время репетиции, сообщает SHOT и публикует видео инцидента.

По данным телеграм-канала, 16 января подросток был на занятиях в студии музыки. Мама мальчика рассказала, что сын настраивал электрогитару друга, поскольку оборудование фонило, и в этот момент ребёнка ударило током. Он упал на пол и пролежал в отключке около пяти минут.

В Воронеже электрогитара ударила током 13-летнего школьника прямо на репетиции. Видео © SHOT

Как утверждает мама юного музыканта, никто из администраторов даже не вызвал скорую, а только обработали раны медицинским клеем. Мальчик сам позвонил родителям, и те отвезли его в травмпункт. Парню диагностировали термический ожог рук и ушибы. Сейчас подросток лежит в отделении кардиологии.

Мама музыканта собирается написать заявление в полицию и обвиняет сотрудников студии в халатности, а те заявляют, что у её сына "руки растут не из того места".

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А ранее Лайф рассказывал, как восьмиклассница попала в больницу после удара током в кабинете школы в Москве. 14-летняя девочка украшала класс перед Новым годом и крепила гирлянду к интерактивной доске. В этот момент школьница и получила разряд тока.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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