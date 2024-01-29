В Екатеринбурге двухлетняя девочка умерла от удара током, пока отец спал

В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла в квартире, пока её отец спал. Причиной смерти мог стать разряд тока, сообщает региональная прокуратура.

По предварительным данным, в воскресенье вечером отец семейства уснул, пока девочка вместе со старшими братом и сестрой играли и смотрели телевизор. Мать в это время находилась на работе.

"Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания. Он накинул на неё верхнюю одежду и повёз к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть", — сообщает ведомство.