В Екатеринбурге двухлетняя девочка умерла от удара током, пока отец спал
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В Екатеринбурге двухлетняя девочка погибла в квартире, пока её отец спал. Причиной смерти мог стать разряд тока, сообщает региональная прокуратура.
По предварительным данным, в воскресенье вечером отец семейства уснул, пока девочка вместе со старшими братом и сестрой играли и смотрели телевизор. Мать в это время находилась на работе.
"Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания. Он накинул на неё верхнюю одежду и повёз к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть", — сообщает ведомство.
Семья, в которой произошла трагедия, не числится на учёте. По факту произошедшего Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что на Урале любопытный малыш схватился за гирлянду и получил смертельный удар током. Погибший мальчик был третьим ребёнком в семье. Через два месяца ему должен был исполниться год. А в Красноярском крае 10-летняя девочка скончалась от удара током после того, как уронила в ванну находившийся на зарядке смартфон. Несчастный случай произошёл, пока родителей не было дома.