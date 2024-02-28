Ожог от уха до плеча: В Подмосковье парня убило током во время разговора с девушкой по заряжающемуся iPhone

Парень вечером общался со своей девушкой по телефону. По её словам, он неожиданно вскрикнул, после чего связь оборвалась. После этого дозвониться до юноши она не могла. А сегодня утром мёртвого парня с сильным ожогом от уха и почти до плеча нашла его мать. А рядом на обгоревшей подушке лежал подгоревший айфон. Смартфон был подключён к зарядке, перемотанной скотчем.