Ожог от уха до плеча: В Подмосковье парня убило током во время разговора с девушкой по заряжающемуся iPhone
В Ногинске 17-летний парень погиб от удара током от провода для зарядки iPhone
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В подмосковном Ногинске 17-летний парень погиб от удара током от замотанного провода для зарядки iPhone во время телефонного разговора. По сведениям Mash, трагедия произошла накануне.
Парень вечером общался со своей девушкой по телефону. По её словам, он неожиданно вскрикнул, после чего связь оборвалась. После этого дозвониться до юноши она не могла. А сегодня утром мёртвого парня с сильным ожогом от уха и почти до плеча нашла его мать. А рядом на обгоревшей подушке лежал подгоревший айфон. Смартфон был подключён к зарядке, перемотанной скотчем.
А в Кемеровской области полуторагодовалый малыш умер после того, как лизнул провод зарядки от смартфона. Ребёнка убило током на месте.