Выяснилось, куда москвичи полетят на весенние каникулы с детьми

Жители российской столицы уже вовсю занимаются бронированием авиабилетов на период весенних школьных каникул, которые пройдут с 23 по 31 марта. Как передаёт интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакции исследование, самым популярным направлением у москвичей, которые бронируют путешествие с детьми, оказался город Сочи.

По данным издания, доля бронирования путешествий с несовершеннолетними выросла на 70%. В исследовании говорится, что на Сочи среди таких бронирований приходится каждое седьмое.

"Внутри России самым популярным семейным направлением на весенние каникулы у москвичей стал Сочи — порядка 14% бронирований приходится на пассажиров с детьми", — сообщают журналисты.

На втором месте оказалась Махачкала (13%), третье и четвёртое места между собой делят Калининград и Минеральные Воды — по 10% на каждое направление, а замыкает пятёрку лидеров Санкт-Петербург, куда забронировали поездку около 7% москвичей с детьми.

В то же время самым дорогим направлением из вышеуказанных стало путешествие в Минеральные Воды. Билеты на самолёт туда и обратно обойдутся в среднем в 13,5 тысячи рублей. Для Сочи этот показатель достиг отметки в 12,7 тысячи рублей, для Махачкалы — 12,5 тысячи рублей, для Калининграда — 9,4 тысячи рублей. В случае с Северной столицей стоимость поездки будет составлять от 6,15 тысячи рублей, если лететь самолётом, или 5,8 тысячи рублей, если отправиться в поездку на "Сапсане".

Помимо того, отмечается, что из заграничных направлений среди семейных москвичей самым популярным стал Дубай — 20% бронирований при стоимости 30 тысяч рублей. На втором оказался Пхукет — 15% бронирований при средней стоимости 80,6 тысячи рублей.

"Другое популярное направление — Минск (6,8 тысячи рублей), куда доля детских бронирований составляет 10%. Анталья и Ташкент (27 тысяч и 26,3 тысячи соответственно) также популярны — 8% от всех бронирований приходится на семейных туристов", — говорится в материале.