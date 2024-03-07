Что делать, если вышли замуж за "маменькиного сынка", и есть ли шанс его изменить

Некоторые мужчины даже во взрослом возрасте слишком сильно привязаны к матери. Заметить это просто. У вас появится чёткое ощущение, что вы — не главная женщина, сразу после первого же спора со свекровью. Ведь муж всегда становится на её сторону. Вы — всего лишь дополнение к его маме, и ваша задача — обеспечивать уют так, как он привык, и так, как решит его родительница.

Как жить с таким мужчиной? Как понять ещё в конфетно-букетный период, что избранник навсегда останется под покровительством мамы, а вам обеспечена лишь вторая роль? Life.ru поговорил с клиническим психологом Станиславом Самбурским и узнал все тонкости таких отношений.

Почему мужчины становятся "маменькими сынками"?

Синдром "маменькиного сынка": как женщины воспитывают себе рабов, неспособных на самостоятельность. Фото © Shutterstock / shurkin_son

Прежде чем искать решения, важно разобраться, в чём корень проблемы. Зачастую маменькин сынок — это мальчик, который вырос у гиперопекающей матери.

Такие женщины в заботе о ребёнке и в чувстве ответственности за него переходят разумные границы. Станислав Самбурский Клинический психолог

Забота и внимание матери в таком случае начинают тотально контролировать каждый шаг сына, лишая его возможности делать самостоятельный выбор даже по мелочам. Такая мать не даёт и шанса ошибаться, и развить собственный уровень ответственности. Соответственно не позволяет сыну отделиться от неё и стать взрослым.

"Бесконечная помощь и опека по всем вопросам приводит к зависимости. И мужчина вырастает неспособным самостоятельно решать проблемы, ведь в этом не было необходимости, всегда есть заботливая мама рядом", — поясняет клинический психолог.

Одновременно с неумением передать показания счётчиков или выбрать хобби по душе развивается неумение строить здоровые отношения на равных с девушками. Повзрослев, парень продолжает искать в избраннице мать, то есть человека, который будет безответно и с удовольствием заботиться.

Как понять, что муж всегда останется под покровительством мамы?

Диагноз или приговор: как жить в семье, где супруг — это "маменькин сынок". Фото © Shutterstock / nimito

Мужчина вряд ли сможет создать свою отдельную семью и оторваться от материнской груди, если проявляет больше, чем один из этих признаков: не защитить вас, когда свекровь критикует и диктует, как жить, как работать, как воспитывать детей и т.д.;

чувствителен к манипуляциям со стороны мамы — не понимает, когда она нуждается в помощи, а когда давит на чувство вины, чтобы добиться своего;

полностью подчиняется решениям мамы, даже если её мнение противоречит вашим интересам и договорённостям;

не может очертить границы между вашей семьёй и мамой. Не может иметь мнение, отличное от мнения родительницы;

не может отвечать за семью и себя, потому что по детской привычке полагается в решении всех проблем на маму или на вас.

Как понять, нужны ли вам отношения с "маменькиным сынком"?

Минусы и плюсы отношений, если супруг привязан к свекрови сильнее, чем к жене. Фото © Shutterstock / Ground Picture

Нужны ли вам такие отношения, можно оценить, задав себе ряд вопросов: Что сегодня чувствую по отношению к мужу? "Вы хотите быть его парой или в отношениях держит страх одиночества или материальная зависимость, например, боитесь, что не сможете поднять детей?" — подсказывает эксперт.

подсказывает эксперт. Как вы чувствуете себя, какие эмоции преобладают? Когда чувствовали себя счастливой, видели, что вас ценят и любят?

Какие чувства по отношению к свекрови преобладают? Удалось найти общий язык или чувствуете её давление? Хотите видеть её частью вашей семьи или будет лучше, чтобы она исчезла?

Ответив на эти вопросы, вы сможете понять, насколько вам комфортно в текущей ситуации, и подумать, какие варианты действий есть.

Что делать, если хотите сохранить отношения?

Женщина-героиня или бесконечная битва со свекровью: как решиться всё исправить? Фото © Shutterstock / fizkes

Выявить проблему — это полпути к решению. Чтобы сохранить отношения и сделать вашу семью независимой от мнения свекрови, попробуйте поговорить с мужем. Расскажите, что вас беспокоит, и объясните, как себя чувствуете сейчас и что в отношениях хотели бы изменить.

Эта информация может быть болезненной и неожиданной для супруга, поэтому необходимо рассказать о своих переживаниях и потребностях без обвинений и критики. Это поможет ему выслушать и понять ситуацию без враждебности. Станислав Самбурский Клинический психолог

А вот ещё пара советов от клинического психолога, которые помогут разобраться в этой ситуации: Посетить семейного психолога — действенный способ, ведь специалист поможет разобраться в причинах проблем и поиске вариантов решения. Прекратить конкуренцию со свекровью. Причина вашего раздражения и основа конфликта в том, что, с её точки зрения, вы пытаетесь отнять у неё сына, её кровиночку.

Вступая в споры и скандалы, вы выходите на её поле и заведомо оказываетесь в проигрышном положении. Станислав Самбурский Клинический психолог

Чтобы ваша семья стала отдельной и самостоятельной, не вступайте в конфликт, а постарайтесь найти общие интересы. Как минимум вы любите одного и того же мужчину. Покажите свекрови, что вы не конкурентка, а союзница. Вы тоже хотите, чтобы её сын был счастлив. Счастлив с вами и жил во взаимной любви.

Как выстроить правильные отношения с "маменькиным сынком" и реально ли это: инструкция от психолога. Фото © Shutterstock / YAKOBCHUK VIACHESLAV

3. Не забывайте о себе. Найдите личное время, когда занимаетесь тем, что нравится именно вам. Не допускайте потери индивидуальности и не жертвуйте своими интересами и карьерой ради мужа и его мамы.