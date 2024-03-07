Энерготерапевт рассказала о причинах отсутствия дружбы с коллегами

Часто на новом месте работы взаимодействие с коллегами не ладится. При этом гармоничные отношения в коллективе действительно важны, так как они влияют и на результативность нашей работы. В каких случаях нужно копаться в себе, если отношения с окружающими не клеятся, рассказала коуч и энерготерапевт Ольга Медюха.

При первых малейших признаках отсутствия контакта с коллегами эксперт предлагает оценить ваши отношения с самим собой. Если вы не уважаете себя как личность или специалиста, то и коллеги вряд ли оценят ваши заслуги.

"По какой причине можно не уважать себя? Психологическая травма. При работе с подобными запросами мои клиенты часто вспоминают ситуации, где их высмеивали за действия или ругали. После этого у них формировалось внутреннее решение, что я никто, меня не за что уважать, я пустое место и тому подобное", — рассказала Медюха в беседе с RuNews24.ru.

Для начала коуч советует убедиться в наличии проблемы. Если реакция нескольких людей похожа, то стоит начать работу с собой.

"Желательно перенести этот шаблон общения на себя с самим собой, одновременно задавая вопрос: "Почему я так к себе отношусь?" Уверена, что, потратив даже 10–15 минут на разговор с собой, лучше письменный, вы сможете узнать о себе много нового и использовать это с пользой", — советует энерготерапевт.