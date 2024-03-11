День работника органов наркоконтроля, День сотрудников частных охранных агентств, Масленица и Порфирий Поздний: Праздники и приметы 11 марта Государственных праздников 11 марта в России нет. Поздравляем работников наркоконтроля и частных охранников. Печём блины, гадаем и сжигаем чучело Масленицы, опасаемся женщин на Порфирия Позднего. 10 марта, 21:00 С 11 марта начинаются недельные народные гулянья по случаю Масленицы. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

День работника органов наркоконтроля в России

Дата в 2024 году: 11 марта, понедельник.

Профессиональный праздник, учреждён Указом Президента РФ № 205 от 16.02.2008 года.

День работника органов наркоконтроля отмечается ежегодно 11 марта. В 2024 году это событие состоится в 24-й раз. Общегосударственным выходным не является. Дата приурочена к образованию в 2003 году органа, ведущего надзор за оборотом психотропных веществ. Наркоконтроль был создан по инициативе главы страны.

Событие отмечается всеми сотрудниками ФСКН (Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков). Среди них подразделения специального назначения, оперативно-боевые отряды, кинологическая служба, региональные управления.

Агитационный ролик о вреде запрещённых веществ от Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Видео © YouTube / Московская полиция

День сотрудников частных охранных агентств

Дата в 2024 году: 11 марта, понедельник.

Профессиональный праздник.

Среди сотрудниц ЧОПов в России довольно много женщин. Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Дата праздника приурочена ко дню принятия в РФ закона "О частной детективной и охранной деятельности" в 1992 году. По сравнению с полицией сотрудники частных охранных агентств обладают ограниченными полномочиями. В основном они контролируют системы охранной сигнализации. Однако частные охранники имеют право предупреждать преступления, задерживать подозреваемых, применять специальные средства. Профессия относится к категории опасных, в частные охранные организации принимают выпускников профильного учебного заведения МВД.

Для чествования сотрудников этой сферы, повышения престижа и привлекательности профессии в РФ учреждён праздник сотрудников частных охранных агентств.

Масленица

Дата в 2024 году: 11–17 марта.

Церковное название: Сырная седмица (Масленица). Другие названия: Сырная неделя, Масленая неделя, Масляница, Маслена, Блинница, Мясопуст.

Значение: проводы зимы и встреча весны, подготовка к Великому посту.

Проводы зимы немыслимы без сжигания чучела Масленицы. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Старинный русский народный праздник Масленица отмечается на протяжении семи дней перед началом Великого поста, за семь недель до Пасхи. Каждый год даты события разные, в 2024 году Масленая неделя выпадает на 11–17 марта.

Масленица — праздник встречи весны, символизирующий приход тепла и обновление природы. Это также время подготовки к Великому посту, когда люди должны прощать обиды и примиряться с теми, с кем были в ссоре.

Масленица — это время народных гуляний и развлечений. Одна из самых популярных традиций — печь блины. У древних славян блины символизировали солнце. На Масленицу популярны такие забавы, как катание на санках, качели и рукопашные бои. Молодые девушки собираются и гадают. Верующие христиане посещают церковные службы. В последний день Масленицы проводится ритуальное сожжение чучела.

Порфирий Поздний

Дата в 2024 году: 11 марта, понедельник.

Другие названия: Порфирий, День Порфирия, Порфирий Поздняк, Птичий день.

Церковное название: почтение памяти Святителя Порфирия, архиепископа Газского.

Значение: почтение памяти святого Порфирия.

Народный праздник Порфирий Поздний отмечается 11 марта (по старому стилю — 26 февраля). В церковном календаре это дата почтения памяти святого Порфирия Газского, архиепископа.

Святитель Порфирий родился в 346 году в Фессалониках. Долгое время провёл отшельником в Иорданской пустыне, тяжело заболел, но был исцелён явившемся ему во сне Иисусом Христом. Некоторое время был хранителем честного Животворящего Креста Господня в Иерусалиме, затем стал епископом города Газы (Палестина). Сумел полностью обратить языческое население города в истинную веру. К его смерти (в 420 году) Газа стала христианским городом, в котором произошло немало чудес.

Икона с изображением святителя Порфирия, архиепископа Газского. Фото © Азбука веры

Народное название праздника Порфирий Поздний связано с переменчивой погодой. Считалось, что после 11 марта происходит резкое похолодание. Зная об этом, люди не спешили начинать сев.

На Порфирия Поздняка опасно знакомиться с девушками и женщинами. В эту пору в них может вселиться кикимора, цель которой — соблазнить мужчину и отобрать у него силы. После такой встречи можно и жизни лишиться!

А любители птиц устанавливают в этот день на деревьях домики и кормушки.

Природные приметы на 11 марта:

С утра туман стоит — жди непогоды. Если он опустился вечером — к погожему утру.

Если внезапно пошёл снег, значит, лето будет дождливым.

Сошёл снег — жди скорые заморозки.

Если ночью небо ясное с яркими звёздами, то летом будет много гроз.

Голуби воркуют — к теплу.

Птичьи гнёзда больше расположены с солнечной стороны — лето будет холодным.

Перелётные птицы вернулись — к богатому урожаю хлеба.

Именины 11 марта отмечают:

Ян

Сергей

Севастьян

Пётр

Николай

Иван

Анна.

Авторы Андрей Соколов