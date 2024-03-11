Рецепты самых вкусных и необычных блинчиков, которые вы обязаны приготовить на Масленицу

Но вернёмся к блинам. Почему бы не попробовать приготовить нечто новое? Для тех, кому надоели простые блинчики со сметаной или сгущёнкой, бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов специально для редакции поделился рецептами необычных блинов в преддверии праздника. Главное — запастись терпением и подойти к процессу с любовью.

Банановые панкейки — пошаговый рецепт

Рецепт вкусных блинов на Масленицу с бананом. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На литр теста (15–20 панкейков) понадобится: 300 граммов молока;

250 граммов муки;

70 граммов сахара;

2 куриных яйца;

10 граммов разрыхлителя;

35 граммов подсолнечного масла;

7 граммов соли;

6–7 бананов.

Сладковатые и нежные панкейки хоть и не считаются традиционным вариантом блинов, получаются просто волшебными. Всё гениальное просто: смешиваем ингредиенты до однородной консистенции. Главное — сделать пюре из банана: пробить через блендер или размять вилкой. Можно также отделить белки от желтков и взбить их с сахаром до устойчивых пиков для более пышных блинов, а в самом конце ввести в тесто. Жарим на сковородке до золотистого цвета и наслаждаемся! Получаются сладковатые панкейки, где банан практически заменяет муку.

Шоколадные блинчики на Масленицу

На литр теста понадобится: 400 граммов молока;

300 граммов муки;

200 граммов воды;

50 граммов какао-порошка;

3 куриных яйца;

соль по вкусу;

50 граммов подсолнечного масла.

Одним из интересных вариантов являются шоколадные блинчики. Готовятся по классическому рецепту блинов, но непременно понравятся вашим детям. Просто смешиваем все ингредиенты, а в конце добавляем какао-порошок — и вуаля! Получается аппетитное шоколадного цвета тесто. Жарим на сковородке с небольшим количеством подсолнечного масла, а при подаче можно добавить сахарную пудру или шоколадную пасту — дети будут в восторге.

Простой рецепт дрожжевых блинов

Чтобы побаловать себя в этом году, приготовьте по нашему рецепту блинчики шоколадные. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На литр теста понадобится: 300 граммов муки;

300 граммов молока;

8–9 граммов дрожжей;

50 граммов подсолнечного масла;

3–4 яйца;

50 граммов сахара;

соль по вкусу;

150–200 граммов воды.

С одной стороны, сложно назвать их необычными, с другой же — многие уже стали забывать этот рецепт. В последнее время большинство делает блины без использования дрожжей, но так они будут ажурными и тонкими. Ключевой момент заключается как раз в дрожжах — чтобы они лучше работали, нужно предварительно развести их в тёплом молоке или воде. Так они сработают гораздо быстрее и лучше. Далее смешиваем все ингредиенты — можно сделать тесто жирнее, поменяв воду на молоко. Хорошо взбиваем венчиком, чтобы не было комочков, и жарим на блинной сковородке с толстым дном. Получаются красивые ажурные блинчики. Чтобы было ещё вкуснее, масло лучше заменить на сливочное, и им же смазывать каждый блинчик после выпекания.

Блины из черёмухи — необычно и просто, приготовит каждый

На литр теста понадобится: 400 граммов молока;

300 граммов муки из черёмухи;

200 граммов воды;

3 куриных яйца;

соль по вкусу;

50 граммов подсолнечного масла.

Рецепт для ярых фанатов экспериментов — блины имеют сладкий и лёгкий цветочный вкус с приятной кислинкой. Для приготовления просто замените обычную муку черёмуховой — и у вас получатся совершенно необычные блины, которые вы ещё точно не пробовали.

Вкуснейшие блины с матчей

Блин с матчей — рецепт простой, а наслаждение от них грандиозное. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы побаловать себя этими блинчиками, вам понадобится: 400 граммов молока;

300 граммов муки;

200 граммов воды;

3 куриных яйца;

соль по вкусу;

50 граммов подсолнечного масла;

порошок матча.