Рецепты самых вкусных и необычных блинчиков, которые вы обязаны приготовить на Масленицу
Чтобы из года в год не готовить блинчики, которыми по вкусу никого из домашних и себя уже не удивить, попробуйте в этом году поэкспериментировать. Предлагаем вам рецепты блинов, после которых захочется вылизать всю тарелку.
Вкусные блины на Масленицу с простыми рецептами и пошаговой инструкцией — то, чем стоит порадовать себя и близких на Масленицу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Масленица — это время тепла, радости. Праздничная неделя в этом году проходит с 11 по 17 марта. Обязательно ознакомьтесь с традициями и узнайте, что обязательно нужно сделать в Масленую неделю — Life.ru составил памятку на каждый день.
Но вернёмся к блинам. Почему бы не попробовать приготовить нечто новое? Для тех, кому надоели простые блинчики со сметаной или сгущёнкой, бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов специально для редакции поделился рецептами необычных блинов в преддверии праздника. Главное — запастись терпением и подойти к процессу с любовью.
Банановые панкейки — пошаговый рецепт
Рецепт вкусных блинов на Масленицу с бананом. Фото © Shutterstock / FOTODOM
На литр теста (15–20 панкейков) понадобится:
- 300 граммов молока;
- 250 граммов муки;
- 70 граммов сахара;
- 2 куриных яйца;
- 10 граммов разрыхлителя;
- 35 граммов подсолнечного масла;
- 7 граммов соли;
- 6–7 бананов.
Сладковатые и нежные панкейки хоть и не считаются традиционным вариантом блинов, получаются просто волшебными. Всё гениальное просто: смешиваем ингредиенты до однородной консистенции. Главное — сделать пюре из банана: пробить через блендер или размять вилкой. Можно также отделить белки от желтков и взбить их с сахаром до устойчивых пиков для более пышных блинов, а в самом конце ввести в тесто. Жарим на сковородке до золотистого цвета и наслаждаемся! Получаются сладковатые панкейки, где банан практически заменяет муку.
Шоколадные блинчики на Масленицу
На литр теста понадобится:
- 400 граммов молока;
- 300 граммов муки;
- 200 граммов воды;
- 50 граммов какао-порошка;
- 3 куриных яйца;
- соль по вкусу;
- 50 граммов подсолнечного масла.
Одним из интересных вариантов являются шоколадные блинчики. Готовятся по классическому рецепту блинов, но непременно понравятся вашим детям. Просто смешиваем все ингредиенты, а в конце добавляем какао-порошок — и вуаля! Получается аппетитное шоколадного цвета тесто. Жарим на сковородке с небольшим количеством подсолнечного масла, а при подаче можно добавить сахарную пудру или шоколадную пасту — дети будут в восторге.
Простой рецепт дрожжевых блинов
Чтобы побаловать себя в этом году, приготовьте по нашему рецепту блинчики шоколадные. Фото © Shutterstock / FOTODOM
На литр теста понадобится:
- 300 граммов муки;
- 300 граммов молока;
- 8–9 граммов дрожжей;
- 50 граммов подсолнечного масла;
- 3–4 яйца;
- 50 граммов сахара;
- соль по вкусу;
- 150–200 граммов воды.
С одной стороны, сложно назвать их необычными, с другой же — многие уже стали забывать этот рецепт. В последнее время большинство делает блины без использования дрожжей, но так они будут ажурными и тонкими. Ключевой момент заключается как раз в дрожжах — чтобы они лучше работали, нужно предварительно развести их в тёплом молоке или воде. Так они сработают гораздо быстрее и лучше. Далее смешиваем все ингредиенты — можно сделать тесто жирнее, поменяв воду на молоко. Хорошо взбиваем венчиком, чтобы не было комочков, и жарим на блинной сковородке с толстым дном. Получаются красивые ажурные блинчики. Чтобы было ещё вкуснее, масло лучше заменить на сливочное, и им же смазывать каждый блинчик после выпекания.
Блины из черёмухи — необычно и просто, приготовит каждый
На литр теста понадобится:
- 400 граммов молока;
- 300 граммов муки из черёмухи;
- 200 граммов воды;
- 3 куриных яйца;
- соль по вкусу;
- 50 граммов подсолнечного масла.
Рецепт для ярых фанатов экспериментов — блины имеют сладкий и лёгкий цветочный вкус с приятной кислинкой. Для приготовления просто замените обычную муку черёмуховой — и у вас получатся совершенно необычные блины, которые вы ещё точно не пробовали.
Вкуснейшие блины с матчей
Блин с матчей — рецепт простой, а наслаждение от них грандиозное. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Чтобы побаловать себя этими блинчиками, вам понадобится:
- 400 граммов молока;
- 300 граммов муки;
- 200 граммов воды;
- 3 куриных яйца;
- соль по вкусу;
- 50 граммов подсолнечного масла;
- порошок матча.
Рецепт для настоящих фанатов матчи во всех её проявлениях. Просто добавьте её в тесто, и у вас получатся зеленоватые блины с ноткой горчинки, которая прекрасно сочетается со сладким. А если их начинить взбитыми сливками и свежими ягодами, то получится утренний лёгкий десерт, который точно понравится всем, особенно дамам. Так что не бойтесь экспериментировать и удивляйте своих любимых.