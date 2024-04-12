Эти 9 чудо-растений не только принесут в жизнь благополучие, но и повысят уровень энергии Чтобы быстро привлечь в квартиру положительную энергию и удачу, нужно купить правильные домашние растения. Жизнь улучшится уже через пару месяцев. Life.ru рассказывает, каким комнатным цветам отдавать предпочтение. 12 апреля, 14:00 Какие комнатные растения в доме наладят жизнь человека и помогут ему стать счастливым и успешным? Обложка © Freepik

Многие комнатные растения в домашних условиях живут долго и приносят удачу в жизнь хозяев. Если каждый день ухаживать за ними и поливать, то дела пойдут в гору очень быстро. К тому же все члены семьи будут здоровыми и жизнерадостными. Какие домашние комнатные растения должны быть в каждой квартире?

1. Денежное дерево

Денежные деревья — растения, которые, находясь в домашних условиях, живут долго и привлекают материальные средства в квартиру. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Такие комнатные растения в домашних условиях содержать нетрудно. Достаточно поливать их всего пару раз в неделю. У денежного дерева толстые листья, а значит, оно будет быстро расти. При этом домашнее растение привлечёт в жизнь не только счастье, удачу, но и деньги.

2. Орхидея

Орхидеи — домашние растения, которые укрепляют силу духа и очищают воздух. Фото © Freepik

Такие комнатные цветы очень привередливы — за ними придётся ухаживать почти каждый день. Стоит пропустить всего один полив водой, и орхидея может погибнуть. Но если качественно следить за растением, то оно сделает всех членов семьи сильнее в духовном и физическом плане. Дело в том, что орхидея хорошо влияет на здоровье — "выкачивает" из помещения углекислый газ.

3. Розмарин

Такие комнатные растения в домашних условиях делают вас удачливее. Фото © Freepik / Racool_studio

Эти комнатные растения в домашних условиях цветут и благоухают. Они успокаивают своих хозяев, привлекают в жизнь удачу и благополучие. Чтобы розмарин простоял долго, его периодически нужно поливать и ухаживать за землёй.

4. Мята

Эти домашние растения вкусно пахнут и приносят в жизнь спокойствие. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Такие домашние растения не только привлекают в жизнь хозяев успех и удачу, но ещё и успокаивают их. Вдыхая приятный аромат мяты, можно быстро избавиться от любых тревожных мыслей. К тому же листья мяты можно использовать при приготовлении чая.

5. Лаванда

Такие растения в домашних условиях проявляются с лучшей стороны: помогают бороться с проблемами со сном. Фото © Freepik

Лаванда вкусно пахнет. Это комнатное растение привлекает в жизнь хозяев спокойствие и стабильность. А ещё оказывает положительное физическое воздействие на членов семьи: помогает успокоиться, избавиться от напряжения и побороть проблемы со сном.

Если устали, то вечером достаточно вдохнуть аромат лаванды — и сможете быстро прийти в себя. Также растение помогает при заживлении небольших ран — царапин и порезов.

6. Драцена

За этими комнатными растениями уход в домашних условиях нужен серьёзный. В этом случае они благоприятно повлияют на энергетику квартиры. Фото © Freepik

Это домашнее комнатное растение привлекает в жизнь счастье. Помимо того, благоприятно влияет на энергетику в квартире, повышая её. Купив драцену, вы позаботитесь и о здоровье. Сможете избавиться от головной боли, поборите проблемы со сном и улучшите иммунитет. Драцена, находясь в домашних условиях, раскрывает свой потенциал на полную. Она помогает членам семьи не конфликтовать друг с другом и излучать позитив.

7. Бегония

Такие домашние растения сделают счастье и удачу вашими лучшими друзьями. Фото © Freepik

Такое комнатное растение принесёт в квартиру не только счастье, но и удачу. Улучшит настроение всех домочадцев, сделает их более энергичными и удачливыми. Помимо того, бегония физически очищает пространство. Вбирает в себя любые токсины и тем самым очищает воздух.

8. Филодендрон

Растение филодендрон в домашних условиях живёт долго и приносит в дом счастье. Фото © Freepik / wirestock

Какие домашние растения точно принесут в жизнь счастье и удачу? Филодендрон. Всё дело в форме листьев растения. Мастера фэншуй считают, что по внешнему виду они похожи на огоньки пламени. Считается, что если в квартире есть "огонь", то в жизнь придёт удача и благополучие.

9. Герань

Эти домашние комнатные растения избавят вас от головной боли. Фото © Freepik

Такие домашние комнатные растения, как герань, приносят в жизнь позитивную энергию. Они избавляют от стресса, а также прогоняют депрессию и измотанность. Также с помощью герани можно избавиться от головной боли. Для этого достаточно просто вдохнуть аромат, исходящий от её лепестков.

Авторы Никита Фартов