7 неприхотливых домашних растений, которые оживят любой интерьер Об этих растениях и заботиться особо не надо — только любить. В ответ они наполнят дом чистым воздухом, а также украсят его и сделают уютнее. Какие цветочки можно выбирать даже лентяям? 5 апреля, 14:30 Даже если забыть, всё равно выживут! Какие есть стильные и красивые, но неприхотливые комнатные растения? Обложка © Freepik

Комнатные растения — это простой, эффективный и зачастую недорогой способ украсить и оживить интерьер. К тому же помимо эстетической привлекательности горшочки с зеленью имеют и практическое применение, отлично очищая воздух. Однако многие представители флоры достаточно капризны и требуют специфических условий жизни: определённой температуры, влажности, освещённости и так далее.

Life.ru поговорил с дизайнером по интерьерам Яной Мельдер и выяснил, какие семь комнатных растений весьма необременительны в содержании, но в то же время стильно смотрятся в любом помещении.

1. Ховея форстера

Справится даже лентяй: красивые и неприхотливые комнатные растения. Фото © botanichka.ru

Эта разновидность пальм не боится постоянной "прописки" в тёмном углу при сухом воздухе. Вдобавок растение гипоаллергенно. Но желательно периодически очищать его листья от пыли, пальме это очень нравится.

2. Гастерия

Гастерия — теневыносливое растение, ничего не имеющее против сухого воздуха и температуры ниже +6. Важно лишь не выставлять этот стильный цветок на сквозняки. Яна Мельдер Дизайнер

3. Сансевиерия

Красивые комнатные растения, за которыми практически не надо ухаживать. Фото © Freepik

Сансевиерия согласна находиться в тенистых уголках помещений, не требует обильного полива и будет смотреться особенно стильно, если высадить сразу несколько её представителей в одну линию в продолговатом кашпо.

4. Фикус

Фикус сложно погубить, потому что он не боится ни темноты, ни сухого воздуха, ни ветра. Это настоящая находка для тех, кто за повседневными делами часто забывает ухаживать за растением. Яна Мельдер Дизайнер

5. Суккуленты

Им не страшны сухой воздух и отсутствие яркого освещения. А сочетая между собой высокие и низкие растения разной формы, можно формировать оригинальные интерьерные композиции.

6. Эпипремнум

Про какие растения можно забыть, а они не погибнут — эпипремнум. Фото © Freepik

Корни этих изящных, чаще светло-зелёных и пёстрых быстрорастущих лиан цепляются за опоры, например за шнуры, специально натянутые вдоль стен и перегородок. Таким образом из них можно формировать красивейшие зелёные стены для декорирования пространств.

7. Аглаонема

Аглаонема имеет много разновидностей. Но наиболее выигрышно смотрится красная с тонкой розовой каймой — особенно если составить композицию из двух и более растений в высоком кашпо. Яна Мельдер Дизайнер

Эксперт продолжает, говоря, что правильный выбор кашпо поможет подчеркнуть стилистику помещения. Например, плетёное отлично впишется в скандинавский стиль, а лаконичный горшок под металл гармонично дополнит интерьер в духе минимализма.