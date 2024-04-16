Любви все возрасты покорны: 6 звёздных пар с разницей в возрасте 30 лет и более

Российские артисты зачастую стараются найти себе сверстников, чтобы создать семью и завести детей. Но некоторые звёзды идут дальше: выбирают партнёров либо намного старше себя, либо намного младше. В каких парах российских знаменитостей колоссальная разница в возрасте, 30 лет и более, но они всё равно счастливы в браке?

1. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — разница 43 года

Звёздная пара Петросян и Брухунова — счастливая. В браке у них родилось двое детей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova

78-летний известный комик Евгений Петросян с 2019 года женат на Татьяне Брухуновой. Сейчас ей 35 лет, и разница в возрасте с супругом составляет целых 43 года. В браке у них родилось двое детей — сын и дочка.

История любви у российских артистов получилась довольно захватывающая. Брухунова училась в Московском государственном институте культуры. Во время практики на втором курсе она отправилась в Театр миниатюр Петросяна. После того как девушка проявила себя, ей предложили работу. Спустя какое-то время Татьяна доросла до начальника одного из направлений, познакомилась с комиком — и у них завязались отношения.

2. Дмитрий Дибров и модель Полина — разница 30 лет

Российские звёзды Дмитрий и Полина Дибровы в браке с 2009 года. Разница в возрасте у них 30 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polinadibrova

64-летний телеведущий Дмитрий Дибров узаконил отношения с Полиной в 2009 году. Сейчас девушке 34 года, но ухаживать за ней мужчина начал, ещё когда той было 17. Разница в возрасте между российскими звёздами составляет 30 лет.

Полина была довольно успешной моделью. В 2006 году она стала победительницей в конкурсе красоты Beauty of the Body. Первое место девушка заняла в номинации "Мисс тело". В 2017 году Полина стала "миссис России – 2017". А судя по тому, сколько лет звёздная пара уже вместе, Полина завоевала сердце Дмитрия Диброва не только своей красотой, но и умом. В браке у них родилось трое мальчиков.

3. Александр Градский и Марина Коташенко — разница была 35 лет

Отечественная звезда Градский был с актрисой Мариной Коташенко вплоть до самой своей смерти. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Звёзды прожили вместе довольно долго. Градский был с Коташенко на протяжении почти 18 лет (с 2003-го по 2021 год) в гражданском браке. Официальный союз пара оформила только в 2021-м. Но в этот же год с певцом приключилась страшная беда: 72-летний Градский скончался. Марина осталась вдовой.

4. Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская — разница в возрасте была 35 лет

Российские знаменитости Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская были вместе с 2016 года. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Успешный российский артист и кинорежиссёр всегда брал в жёны молодых женщин. С Екатериной он познакомился во время одного из актёрских ивентов — фестиваля юмора в Астрахани в 2016 году. Поженились российские знаменитости уже в 2017-м. Однако факт брака не афишировали. Через четыре года после встречи у них появился ребёнок — мальчик Филипп.

Пандемия ковида негативно отразилась на многих звёздах. Грачевского она тоже не обошла стороной. Он умер в 2021 году от последствий этой болезни.

5. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая — разница в возрасте 36 лет

Знаменитость России Андрей Кончаловский познакомился с Высоцкой на фестивале "Кинотавр". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliavysotskayaofficial

Пара познакомилась во время проведения одного из известных фестивалей — "Кинотавра". Кончаловский знал, что Высоцкая младше на целых 36 лет, но это не остановило его. Любовь была настолько сильной, что они завязали отношения. Брак был заключён уже через пару лет после этого. В нём у Андрея и Юлии родились дочка Маша и сын Петя.

6. Александр Гордон и София Каландадзе — разница в возрасте 38 лет

Отечественная звезда, телеведущий Александр Гордон взял в жёны арфистку Каландадзе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiya_kalandadze

Российская знаменитость, телеведущий Александр Гордон в 2022 году взял в жёны талантливую музыкантшу Софию Каландадзе. Внушительная разница в возрасте (38 лет) отечественную звезду не смутила.